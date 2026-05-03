Създаден да балансира ястията ви
Без повече прегорели или недоопечени ястия. Нашият патентован дизайн оптимизира циркулацията на топлината, за да преминава не само около храната, но и през нея за най-добри резултати: хрупкава, крехка, равномерно приготвена храна всеки път.
Уреди Airfryer с 2 чекмеджета: голямото чекмедже е идеално за основни ястия, пържени картофи и всичко, което обичате най-много. Използвайте по-малкото чекмедже за гарнитури, зеленчуци и закуски.
Автоматично синхронизиране на времето за готвене в 2-те чекмеджета, така че цялата храна да е готова да бъде сервирана едновременно. Получавате едно ястие, прясно и топло.
5.0
от 5
18
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Romario7
03/05/2026
Україна
Потвърден купувач
Вартує своїх коштів!
Користується дружина. Але з її слів дуже економить її час. Дуже проста в користуванні, допомога готовими програмами і взагалі зручна !
Този отзив е направен за Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Date of Use 2026-02-14
Този отзив е направен за Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Date of Use 2026-02-14
Настя123
23/10/2024
Україна
Част от промоцията
Супер
Дуже задоволена своєю новою мультипіччю. Дуже зручно що є 2 кошики. В середині все металеве, видно що якісно і надійно зроблено. Страви виходять соковиті, смачні а що саме головне Дуже швидко.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Vasil16
22/10/2024
Україна
Част от промоцията
Швидко і якісно готує
Довго обирали мультипіч, зупинилися на ці. Швидко і якісно готує.Страви виходять соковиті зі скоринкою без необхідності перекидати. Проста в користуванні є програми та ручний режим. Є можливість синхронізації для того, щоб обидві страви готувалися одночасно. Чудовий девайс.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками
В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома.
Тест, направен с наденици в лявата кошница, в сравнение с традиционните конвекторни фурни.
Тест, направен с наденици в лявата кошница, в сравнение с традиционните конвекторни фурни.