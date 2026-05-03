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  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
  • Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате

Серия 3000Airfryer с двойна кошница

NA351/00

5
| (18) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате
Philips Airfryer от серията 3000 с две кошници гарантира, че две ястия са горещи и готови едновременно. Насладете се на вкусно и здравословно готвене с голямо чекмедже за основни ястия за цялото семейство и по-малко чекмедже за гарнитури или единични ястия.
Виж всички предимства

Хрупкави, крехки и равномерно изпечени всеки път

Създаден да балансира ястията ви, както ги харесвате

  • Създаден да балансира ястията ви

Хрупкави, крехки и равномерно изпечени с технология Rapid Air Plus

Хрупкави, крехки и равномерно изпечени с технология Rapid Air Plus

Без повече прегорели или недоопечени ястия. Нашият патентован дизайн оптимизира циркулацията на топлината, за да преминава не само около храната, но и през нея за най-добри резултати: хрупкава, крехка, равномерно приготвена храна всеки път.

2 чекмеджета и 2 размера, подходящи за всяко ястие

2 чекмеджета и 2 размера, подходящи за всяко ястие

Уреди Airfryer с 2 чекмеджета: голямото чекмедже е идеално за основни ястия, пържени картофи и всичко, което обичате най-много. Използвайте по-малкото чекмедже за гарнитури, зеленчуци и закуски.

Синхронизиране на готвенето и в двете страни.

Синхронизиране на готвенето и в двете страни.

Автоматично синхронизиране на времето за готвене в 2-те чекмеджета, така че цялата храна да е готова да бъде сервирана едновременно. Получавате едно ястие, прясно и топло.

Технически данни

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5.0

от 5

18

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

03/05/2026

Україна

Україна

Потвърден купувач

Вартує своїх коштів!

Користується дружина. Але з її слів дуже економить її час. Дуже проста в користуванні, допомога готовими програмами і взагалі зручна !

Този отзив е направен за Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Date of Use 2026-02-14

Този отзив е направен за Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Date of Use 2026-02-14

23/10/2024

Україна

Україна

Супер

Дуже задоволена своєю новою мультипіччю. Дуже зручно що є 2 кошики. В середині все металеве, видно що якісно і надійно зроблено. Страви виходять соковиті, смачні а що саме головне Дуже швидко.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

22/10/2024

Україна

Україна

Швидко і якісно готує

Довго обирали мультипіч, зупинилися на ці. Швидко і якісно готує.Страви виходять соковиті зі скоринкою без необхідності перекидати. Проста в користуванні є програми та ручний режим. Є можливість синхронізації для того, щоб обидві страви готувалися одночасно. Чудовий девайс.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 NA351/00 Мультипіч із двома кошиками

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      1. В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома.

      2. Тест, направен с наденици в лявата кошница, в сравнение с традиционните конвекторни фурни.

      3. Тест, направен с наденици в лявата кошница, в сравнение с традиционните конвекторни фурни.