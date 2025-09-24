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Multigroom series 7000 "16 в 1", лице, коса и тяло
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MG7736/15
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Data Act Document
Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)
MultigroomГребен за тяло 5 mm
All-in-One-Trimmer& MultigroomГребен за коса 12 mm
Гребен за брада 2 mm
MultigroomГребен за брада 1 mm
Тример за тяло
MultigroomРегулируем гребен за брада
Multigroom series 5000& 7000Минипластина
Multigroom/All-in-One-TrimmerМашинка за прецизно подстригване на брада
MultigroomГребен за тяло 3 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomТример за нос и уши
MultigroomГребен за коса 4 mm
Multigroom series 7000Тример за косми
All-in-One-Trimmer& MultigroomГребен за коса 9 mm
All-in-One_Trimmer& MultigroomГребен за коса 16 mm
Режещ блок
Beardtrimmer series 5000Прецизен тример
Захранващ адаптер HQ8505
ShaversПочистваща глава
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