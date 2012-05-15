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Прекратен продукт

Класическа микро музик. система

MCM167/12

4

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Завладяващ звук

Доставете си удоволствие с фантастичен звук от наистина компактната и стилна класическа микро музикална система Philips. Наслаждавайте се на любимите си MP3-CD мелодии и възпроизвеждане с USB Direct, обогатено с мощното динамично усилване на басите.

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Отпуснете се с чудесна музика

Завладяващ звук

  • 10 W

  • Лента

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Wieża jest ładna z wyglądu i posiada potrzebne funkcje.

Mini wieża ma kilka funkcji: możliwość słuchania płyt, radia oraz kaset - rajna rzecz dla tych, którzy posiadają je w swojej kolekcji.

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Този отзив е направен за MCM167 Mikrowieża Classic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM167 Mikrowieża Classic

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