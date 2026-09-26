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Прекратен продукт

Микро музикална система

MCM1150/12

4.4

| (8) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Богат и мощен звук

Слушайте всичките си любими парчета от преносимия музикален плейър с USB Direct и аудио вход. Тази микро озвучителна система Philips възпроизвежда също MP3-CD и CD-R/RW и има басрефлексни високоговорители за мощни и драматични баси.

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Завладяващ звук

Богат и мощен звук

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Макс. 20 W

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни баси, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки баси.

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

8

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2
1

26/09/2026

Polska

Polska

Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍

Този отзив е направен за MCM1150 Mikrowieża

Дата на използване 2026-09-26

Този отзив е направен за MCM1150 Mikrowieża

Дата на използване 2026-09-26

31/12/2015

Polska

Polska

Fajnie odtwarza muzykę

Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM1150 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM1150 Mikrowieża

24/02/2015

Polska

Polska

THE BEST

Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM1150 Mikrowieża

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM1150 Mikrowieża

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