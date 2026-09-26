Прекратен продукт
Богат и мощен звук
Слушайте всичките си любими парчета от преносимия музикален плейър с USB Direct и аудио вход. Тази микро озвучителна система Philips възпроизвежда също MP3-CD и CD-R/RW и има басрефлексни високоговорители за мощни и драматични баси.
CD, MP3-CD, USB, FM
Макс. 20 W
MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.
Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни баси, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки баси.
Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.
4.4
от 5
8
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Wieloryb
26/09/2026
Polska
Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍
Този отзив е направен за MCM1150 Mikrowieża
Дата на използване 2026-09-26
Този отзив е направен за MCM1150 Mikrowieża
Дата на използване 2026-09-26
Mati15
31/12/2015
Polska
Fajnie odtwarza muzykę
Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM1150 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM1150 Mikrowieża
lukaszp125
24/02/2015
Polska
THE BEST
Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM1150 Mikrowieża
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCM1150 Mikrowieża