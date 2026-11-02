Предотвратяване на подвеждащите сигнали на таблото

Понякога при инсталирането на LED модернизирани крушки по-ниската консумация на енергия на светодиода се интерпретира от системата за безопасност на автомобилите като повреда на крушките. Това ще покаже сигнал за грешка на таблото, докато LED крушките работят перфектно. За да избегнете това неудобство, препоръчваме да използвате CANbus адаптер на Philips. CANbus адаптерът на Philips за крушки Philips LED HL [H4] се свързва с вградената система за безопасност на автомобилите, за да премахне фалшивите съобщения за грешки на таблото. Водачите могат спокойно да се насладят на своите LED крушки Philips.