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Решение "3 в 1"
Насладете се на решение "3 в 1"* за предупреждения на таблото и проблемите със светлината на LED крушки Philips с адаптери Philips CANbus. Адаптерите осигуряват надеждна и дълготрайна работа на вашите LED крушки в реални условия на шофиране.
За LED модернизирани крушки [≈HIR2/HB3/4]
Предотвратяване на грешки в сигналите и светлината
Лесно инсталиране
Водоустойчив дизайн
Понякога при инсталирането на LED модернизирани крушки по-ниската консумация на енергия на светодиода се интерпретира от системата за безопасност на автомобилите като повреда на крушките. Това ще покаже сигнал за грешка на таблото, докато LED крушките работят перфектно. За да избегнете това неудобство, препоръчваме да използвате CANbus адаптер на Philips. CANbus адаптерът на Philips за Philips LED HL [HB3/HB4] и HL [HIR2] се свързва с вградената система за безопасност на автомобилите, за да премахне фалшивите съобщения за грешки на таблото. Водачите могат спокойно да се насладят на своите LED крушки Philips.
По-ниската консумация на енергия на LED крушките понякога може да създаде проблеми с променливост на тока, което води до понижаване на производителността на LED крушките за предни фарове. С интелигентна функция 3 в 1 нашият CANbus адаптер Philips предлага допълнителна кондензаторна функция, като се избягва трептенето и проблемите със затъмняването на светлината. Насладете се на най-доброто от вашите LED модернизирани крушки с най-новото поколение CANbus адаптери Philips.
Всеки модел автомобил е различен; повечето не изискват CANbus адаптер Philips при преоборудване към LED светлини! За да разберете дали е необходим CANbus адаптер Philips за вашия модел автомобил, посетете уебсайта на Philips и проверете най-новия онлайн списък за съвместимост**.
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Отзиви
Избягвайте фалшиви предупреждения на таблото, предотвратете трептене и проблеми със затъмняване
Ние непрекъснато тестваме нашите крушки и аксесоари с повече модели на превозни средства и редовно актуализираме списъка за съвместимост. Ако вашият модел автомобил не е в списъка, той все още не е тестван. Моля, свържете се с отдела ни за поддръжка на клиенти.
Посетете Philips.com/AutomotiveSupport за подробности
3-годишна гаранция (2 години стандартна + 1 година удължена). Посетете philips.com/auto-warranty, за да се регистрирате за удължена гаранция