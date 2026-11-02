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Accessories for LED upgradeCANbus адаптери

18954X2

Решение "3 в 1"

Насладете се на решение "3 в 1"* за предупреждения на таблото за LED крушки Philips и проблеми със светлината с адаптерите Philips CANbus. Адаптерите осигуряват надеждна и дълготрайна работа на вашите крушки в реални условия на шофиране.

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Усъвършенствана автомобилна система

Решение "3 в 1"

  • За LED модернизирани крушки [≈H8/H11/H16]

  • Предотвратяване на грешки в сигналите и светлината

  • Лесно инсталиране

  • Водоустойчив дизайн

Предотвратяване на подвеждащите сигнали на таблото

Понякога при инсталирането на LED модернизирани крушки по-ниската консумация на енергия на светодиода се интерпретира от системата за безопасност на автомобилите като повреда на крушките. Това ще покаже сигнал за грешка на таблото, докато LED крушките работят перфектно. За да избегнете това неудобство, препоръчваме да използвате CANbus адаптер на Philips. CANbus адаптерът на Philips за LED крушки Philips FL [H8/H11/H16] се свързва с вградената система за безопасност на автомобилите, за да премахне фалшивите съобщения за грешки на таблото. Водачите могат спокойно да се насладят на своите LED крушки Philips.

Предотвратяване на трептене и проблеми със затъмняването

По-ниската консумация на енергия на LED крушките понякога може да създаде проблеми с променливост на тока, което води до понижаване на производителността на LED крушките за предни фарове. С интелигентна функция 3 в 1 нашият CANbus адаптер Philips предлага допълнителна кондензаторна функция, като се избягва трептенето и проблемите със затъмняването на светлината. Насладете се на най-доброто от вашите LED модернизирани крушки с най-новото поколение CANbus адаптери Philips.

Изберете пълното спокойствие

Всеки модел автомобил е различен; повечето не изискват CANbus адаптер Philips при преоборудване към LED светлини! За да разберете дали е необходим CANbus адаптер Philips за вашия модел автомобил, посетете уебсайта на Philips и проверете най-новия онлайн списък за съвместимост**.

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      Откази от отговорност

      1. Избягвайте фалшиви предупреждения на таблото, предотвратете трептене и проблеми със затъмняване

      2. Ние непрекъснато тестваме нашите крушки и аксесоари с повече модели на превозни средства и редовно актуализираме списъка за съвместимост. Ако вашият модел автомобил не е в списъка, той все още не е тестван. Моля, свържете се с отдела ни за поддръжка на клиенти.

      3. Посетете Philips.com/AutomotiveSupport за подробности

      4. 3-годишна гаранция (2 години стандартна + 1 година удължена). Посетете philips.com/auto-warranty, за да се регистрирате за удължена гаранция