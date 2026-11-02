Концентрирана мощност – до 400% по-ярка светлина

Осветете пътя. Внимателно проектирани, за да възпламени страстта ви към шофирането, нашите крушки за фарове Philips Ultinon Pro9200 осигуряват ненадмината производителност и изключителната видимост, която искате по време на шофиране, независимо от условията. Благодарение на нашия уникален избор от LED светлини и усъвършенстване на продукта, вие се наслаждавате на ненадмината яркост до 400% повече от законния минимум за халогенните крушки. Вижте пътните знаци по-добре с техния уникален оптимален спектър и подобрете видимостта си към пътя напред. Нашите крушки ви дават възможност да навигирате уверено.