LUM11336U92X2/10
11336U92X2
Овладейте светлината, победете тъмнината
Победете тъмнината с Philips Ultinon Pro9200, върхът на производителността при модернизирано LED осветление. Насладете се на мощта на модерната LED технология с до 400%* повишена яркост от една от най-компактните крушки на пазара.
LED-HL [~H3]
Превъзходна яркост
Широка съвместимост с автопарка
Стил и безопасност от висок клас
Опаковка: 2
LED гамата Philips Ultinon Pro9200 съчетава мощността на LED технологията с изключително компактен корпус, подходящ за всяко приложение на осветление. Насладете се на 30% по-малък размер от предшественика си, проектиран за лесно монтиране дори в най-тесните фарове. Преоборудването е лесно, предлагайки на запалените водачи и създателите на персонализирани конфигурации безпроблемна функционалност.
Крушките за фарове Philips Ultinon Pro9200 осигуряват изключителната видимост, от която се нуждаете по време на шофиране. Благодарение на уникалния ни LED набор и прецизното усъвършенстване на продуктите вие се наслаждавате на ненадмината яркост, която е далеч над законния минимум за халогенните крушки. Вижте пътните знаци по-добре с техния уникален оптимален спектър и подобрете видимостта си към пътя напред. Нашите крушки ви дават възможност да навигирате уверено.
Шофирайте безопасно и прецизно с Philips Ultinon Pro9200. Благодарение на прецизното позициониране на LED чиповете на нашите крушки Philips Ultinon Pro9200, получавате светлина точно там, където ви е нужна, на пътя, без да заслепявате идващите автомобили. Нашите крушки са снабдени и с иновативната ни технология Philips SafeBeam, произвеждаща най-добрите използваеми лъчи и модели без отблясъци. Това води до оптимална видимост по време на шофиране.
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Отзиви
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Не съответстват с ECE, не са за използване по обществени пътища. Вие носите отговорност за спазването на законовите изисквания, приложими във вашата държава.
LED гамата Philips Ultinon Pro9200 е с 2-годишна гаранция при покупка + 3 година безплатна удължена гаранция при регистрация. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.