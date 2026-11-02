По-ярка светлина на пътя

Крушките за фарове Philips Ultinon Pro9200 осигуряват изключителната видимост, от която се нуждаете по време на шофиране. Благодарение на уникалния ни LED набор и прецизното усъвършенстване на продуктите вие се наслаждавате на ненадмината яркост, която е далеч над законния минимум за халогенните крушки. Вижте пътните знаци по-добре с техния уникален оптимален спектър и подобрете видимостта си към пътя напред. Нашите крушки ви дават възможност да навигирате уверено.