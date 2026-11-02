LUM11024X2/10
11024X2
LUM11024X2
Прецизно прилягане и лесен монтаж
За да монтирате безопасно LED крушки на фаровете в превозното ви средство, може да ви трябват адаптери, специфични за модела. Адаптерните пръстени на Philips гарантират, че нашите LED лампи Philips H7 са здраво закрепени в превозните средства, които се нуждаят от тях.
Адаптерни пръстени тип Q
Опаковка: 2 адаптерни пръстена
За HL [≈H7], H7-LED
Отнася се за 12 V превозни средства
Крушките Philips HL [H7], H7 LED* са подходящи за повечето модели автомобили, но някои може да изискват адаптерни пръстени, за да гарантират безопасно монтиране. За да разберете дали са ви необходими допълнителни адаптерни пръстени за надстройване на фаровете на автомобила до LED, проверете нашите списъци за съвместимост с Philips**.
LED адаптерните пръстени на Philips са лесни за инсталиране и гарантират перфектно прилягане и сигурно закрепване на крушките H7 LED към фаровете на превозното средство, където е необходимо. За да научите повече за монтажа на нашите адаптерни пръстени, можете да намерите ръководството за употреба на страницата за поддръжка на Philips***.
LED адаптерните пръстени на Philips са изработени от трайни материали и издържат на физическите и термичните натоварвания при употреба в автомобила. Те са тествани при най-тежките условия, за да можете да се наслаждавате на уникалните характеристики на нашите крушки Philips HL [H7], H7 LED* в продължение на години.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
Отзиви
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Предлагат се на philips.com/LEDcompatibility-check. Обърнете внимание, че одобрението за пътната мрежа на серията Philips Ultinon Pro6000 е валидно само при монтиране с оригиналните аксесоари на Philips, където е необходимо. Допълнителна информация на Philips.com/roadlegalLED
Посетете Philips.com/AutomotiveSupport за подробности