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  • Алтернативна снимка на продукта адаптерен пръстен EMEA 11022X2 Philips тип V

Accessories for LED upgradeАдаптерни пръстени тип V

LUM11022X2/10

11022X2

LUM11022X2

Прецизно прилягане и лесен монтаж

За да монтирате безопасно LED крушки на фаровете в превозното ви средство, може да ви трябват адаптери, специфични за модела. Адаптерните пръстени на Philips гарантират, че нашите LED лампи Philips H7 са здраво закрепени в превозните средства, които се нуждаят от тях.

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Лесен монтаж на HL [≈H7], H7-LED

Прецизно прилягане и лесен монтаж

  • Адаптерни пръстени тип V

  • Опаковка: 2 адаптерни пръстена

  • За HL [≈H7], H7-LED

  • Отнася се за 12 V мотоциклети

Намерете подходящия адаптерен пръстен за вашето превозно средство

Крушките Philips HL [H7], H7 LED* са подходящи за повечето модели автомобили, но някои може да изискват адаптерни пръстени, за да гарантират безопасно монтиране. За да разберете дали са ви необходими допълнителни адаптерни пръстени за надстройване на фаровете на вашия мотоциклета до LED, проверете нашите списъци за съвместимост с Philips**.

Лесно инсталиране

LED адаптерните пръстени на Philips са лесни за монтиране и гарантират перфектно прилягане и сигурно закрепване на крушките H7 LED към фаровете на превозното средство. За повече информация относно монтирането на нашите адаптерни пръстени направете справка в раздела от ръководство за потребителя на страницата за поддръжка на Philips***.

Издръжлив материал за дълготрайна ефективност

LED адаптерните пръстени на Philips са изработени от трайни материали и издържат на физическите и термичните натоварвания при употреба в автомобила. Те са тествани при най-тежките условия, за да можете да се наслаждавате на уникалните характеристики на нашите крушки Philips HL [H7], H7 LED* в продължение на години.

Технически данни

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Отзиви

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      1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

      2. Предлагат се на philips.com/LEDcompatibility-check. Обърнете внимание, че одобрението за пътната мрежа на серията Philips Ultinon Pro6000 е валидно само при монтиране с оригиналните аксесоари на Philips, където е необходимо. Допълнителна информация на Philips.com/roadlegalLED

      3. Посетете Philips.com/AutomotiveSupport за подробности