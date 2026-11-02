Намерете подходящия адаптерен пръстен за вашето превозно средство

Крушките Philips HL [H7], H7 LED* са подходящи за повечето модели автомобили, но някои може да изискват адаптерни пръстени, за да гарантират безопасно монтиране. За да разберете дали са ви необходими допълнителни адаптерни пръстени за надстройване на фаровете на вашия мотоциклета до LED, проверете нашите списъци за съвместимост с Philips**.