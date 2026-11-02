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  • 11012U92X2 Philips HIR2-LED крушка за фарове Ultinon Pro9200
  • 11012U92X2 Philips HIR2-LED крушка за фарове Ultinon Pro9200
  • Снимка на един продукт
  • 11012U92X2 Philips HIR2-LED крушка за фарове Ultinon Pro9200
  • 11012U92X2 Philips HIR2-LED крушка за фарове Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLНенадмината LED автомобилна производителност

LUM11012U92X2/10

11012U92X2

Овладейте светлината, победете тъмнината

Победете тъмнината с Philips Ultinon Pro9200, върхът на производителността при модернизирано LED осветление. Насладете се на мощта на модерната LED технология с до 400%* повишена яркост от една от най-компактните крушки на пазара.

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Ненадмината LED автомобилна производителност

Овладейте светлината, победете тъмнината

  • LED-HL [≈HIR2]

  • До 400% по-ярка светлина

  • Широка съвместимост с автопарка

  • Стил и безопасност от висок клас

  • Опаковка: 2

Свръхкомпактен дизайн за широка съвместимост с автопарка

Свръхкомпактен дизайн за широка съвместимост с автопарка

LED гамата Philips Ultinon Pro9200 съчетава мощността на LED технологията с изключително компактен корпус, подходящ за всяко приложение на осветление. Насладете се на 30% по-малък размер от предшественика си, проектиран за лесно монтиране дори в най-тесните фарове. Преоборудването е лесно, предлагайки на запалените водачи и създателите на персонализирани конфигурации безпроблемна функционалност.

Концентрирана мощност – до 400% по-ярка светлина

Концентрирана мощност – до 400% по-ярка светлина

Овладейте светлината на пътя. Нашите внимателно разработени крушки за фарове Philips Ultinon Pro9200 осигуряват ненадмината производителност и изключителна видимост, която желаете, докато шофирате. Благодарение на уникалния ни LED набор и прецизното усъвършенстване на продуктите вие се наслаждавате на ненадмината яркост с до 400% повече от законния минимум за халогенните крушки. Виждайте пътните знаци по-добре с техния уникален оптимален спектър и подобрете видимостта си към пътя напред. Нашите крушки ви дават възможност да навигирате уверено.

Светлина само където ви е нужна

Светлина само където ви е нужна

Шофирайте безопасно и прецизно с Philips Ultinon Pro9200. Благодарение на прецизното позициониране на LED чиповете на нашите крушки Philips Ultinon Pro9200, получавате светлина точно там, където ви е нужна, на пътя, без да заслепявате идващите автомобили. Нашите крушки са снабдени и с иновативната ни технология Philips SafeBeam, произвеждаща най-добрите използваеми лъчи и модели без отблясъци. Това води до оптимална видимост по време на шофиране.

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      Откази от отговорност

      1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

      2. Не съответстват с ECE, не са за използване по обществени пътища. Вие носите отговорност за спазването на законовите изисквания, приложими във вашата държава.

      3. LED гамата Philips Ultinon Pro9200 е с 2-годишна гаранция при покупка + 3 година безплатна удължена гаранция при регистрация. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.