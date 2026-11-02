Концентрирана мощност – до 400% по-ярка светлина

Овладейте светлината на пътя. Нашите внимателно разработени крушки за фарове Philips Ultinon Pro9200 осигуряват ненадмината производителност и изключителна видимост, която желаете, докато шофирате. Благодарение на уникалния ни LED набор и прецизното усъвършенстване на продуктите вие се наслаждавате на ненадмината яркост с до 400% повече от законния минимум за халогенните крушки. Виждайте пътните знаци по-добре с техния уникален оптимален спектър и подобрете видимостта си към пътя напред. Нашите крушки ви дават възможност да навигирате уверено.