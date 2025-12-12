LUM11005U92X2/10
11005U92X2
Овладейте светлината, победете тъмнината
Победете тъмнината с Philips Ultinon Pro9200, върхът на производителността при модернизирано LED осветление. Насладете се на мощта на модерната LED технология с до 400%* повишена яркост от една от най-компактните крушки на пазара.
LED-HL [≈HB3/HB4]
До 400% по-ярка светлина
Широка съвместимост с автопарка
Стил и безопасност от висок клас
Опаковка: 2
LED гамата Philips Ultinon Pro9200 съчетава мощността на LED технологията с изключително компактен корпус, подходящ за всяко приложение на осветление. Насладете се на 30% по-малък размер от предшественика си, проектиран за лесно монтиране дори в най-тесните фарове. Преоборудването е лесно, предлагайки на запалените водачи и създателите на персонализирани конфигурации безпроблемна функционалност.
Овладейте светлината на пътя. Нашите внимателно разработени крушки за фарове Philips Ultinon Pro9200 осигуряват ненадмината производителност и изключителна видимост, която желаете, докато шофирате. Благодарение на уникалния ни LED набор и прецизното усъвършенстване на продуктите вие се наслаждавате на ненадмината яркост с до 400% повече от законния минимум за халогенните крушки. Виждайте пътните знаци по-добре с техния уникален оптимален спектър и подобрете видимостта си към пътя напред. Нашите крушки ви дават възможност да навигирате уверено.
Шофирайте безопасно и прецизно с Philips Ultinon Pro9200. Благодарение на прецизното позициониране на LED чиповете на нашите крушки Philips Ultinon Pro9200, получавате светлина точно там, където ви е нужна, на пътя, без да заслепявате идващите автомобили. Нашите крушки са снабдени и с иновативната ни технология Philips SafeBeam, произвеждаща най-добрите използваеми лъчи и модели без отблясъци. Това води до оптимална видимост по време на шофиране.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
AlexDan
12/12/2025
România
Част от промоцията
Потвърден купувач
HB3 led Ultinon 9200
Cele mai bune de pe piață, se potrivesc excelent, fara modificări, fără erori in bord, Hyundai Tucson nx4
Предимства
Formă 1la1cu becurile halogen, lumină puternică
Недостатъци
Prețul mare, la modelul acesta
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Pro9200 HL 11005U92X2 Performanță auto de neegalat cu LED
Дата на използване 2025-06-12
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Ultinon Pro9200 HL 11005U92X2 Performanță auto de neegalat cu LED
Дата на използване 2025-06-12
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Не съответстват с ECE, не са за използване по обществени пътища. Вие носите отговорност за спазването на законовите изисквания, приложими във вашата държава.
LED гамата Philips Ultinon Pro9200 е с 2-годишна гаранция при покупка + 3 година безплатна удължена гаранция при регистрация. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.