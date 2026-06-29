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Philips Sonicare DiamondClean 9000 Акумулаторна четка за зъби

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Philips Sonicare DiamondClean 9000Акумулаторна четка за зъби

HX9911/84

HX991K

Philips Sonicare DiamondClean 9000 Акумулаторна четка за зъби

Наличен в

Aquamarine Gradient
Pink-White Gradient

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Ръководства и документация

Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)

  • PDF файл, 145.3 kB
  • 29 June 2026

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 8.5 MB
  • 10 September 2024

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