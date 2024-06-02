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  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве
  • Цялостна грижа за оралното ви здраве

Philips Sonicare DiamondClean 9000Акумулаторна четка за зъби

HX9911/84

HX991K

4.6
| (238) Отзиви | 91% препоръчват този продукт

Наличен в

Aquamarine Gradient
Pink-White Gradient
Цялостна грижа за оралното ви здраве
Насладете се на цялостна грижа за устната кухина с електрическата четка за зъби Philips Sonicare DiamondClean – за до 100% по-добро отстраняване на петна**. Нейната технология, свързана с приложение, проследява навиците ви за миене на зъбите, като ви помага да се грижите за оралното ви здраве.
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Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят

Нежно отстранява до 10 пъти повече плака*

Цялостна грижа за оралното ви здраве

  • 10 пъти повече премахване на плака*

  • Премахване на до 100% повече петна**

  • Сензор за натиск

  • 4 режима и 3 степени на интензивност

100% повече премахване на петна за 3 дни*

100% повече премахване на петна за 3 дни*

Дълбокото почистване се нуждае от специален подход и тази глава на четката C3 използва струпване на гъсти и твърди влакна в центъра си с петоъгълна форма, за да избели и полира зъбите ви, като премахва до 100% повече петна за три дни. Тя също така отстранява до 10 пъти повече плака от ръчната четка за зъби.

Действие на течността на Sonicare

Действие на течността на Sonicare

Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 62 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.

Помогнете с предпазването на венците си с нашия сензор за натиск

Помогнете с предпазването на венците си с нашия сензор за натиск

Лесно е да се четка прекалено силно, затова тази четка за зъби Philips Sonicare има интелигентен оптичен сензор, който разпознава прекомерния натиск. Ако четкате прекалено силно, тя ще ви уведоми за това чрез леки вибрации, за да ви напомни да намалите натиска, за да предпазите венците си.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

238

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

5
4
3
2
1

Žujka

02/06/2024

Srbija

Част от промоцията

Sjajan proizvod

Preporučujem svakome da proba, super radi svoj posao 🙂

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DiamondClean 9000 HX9911 Punjiva četkica za zube

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DiamondClean 9000 HX9911 Punjiva četkica za zube

tijanica78

01/06/2024

Srbija

Част от промоцията

Savršena oralna higijena

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/84 električna četkica za zube predstavlja vrhunac modernog dizajna i tehnologije za oralnu higijenu. Nakon što sam je koristila neko vreme, oduševljena sam njenim performansama i funkcijama koje nudi. Evo detaljnog pregleda onoga što me posebno impresioniralo: 1. Dizajn i kvalitet izrade: DiamondClean 9000 ima elegantan i moderan dizajn, što je estetski vrlo privlačno. Kvalitet izrade je izuzetan, što se ogleda u čvrstoći materijala i preciznosti izrade svake komponente. Ova četkica deluje luksuzno i izdržljivo. 2. Performanse četkanja: Jedna od najimpresivnijih karakteristika ove četkice je njena izuzetna efikasnost u čišćenju zuba. Sonicare tehnologija pruža intenzivno, ali nežno čišćenje, uklanjajući i najmanje ostatke hrane i naslage plaka. Nakon svakog četkanja, osećam da su moji zubi temeljito očišćeni i osveženi. 3. Raznovrsne funkcije: DiamondClean 9000 dolazi sa raznovrsnim funkcijama koje unapređuju iskustvo čišćenja. Od različitih režima čišćenja (poput čišćenja, beljenja, poliranja), do pametnog senzora pritiska koji sprečava previše snažno četkanje, ova četkica pruža personalizovano i efikasno iskustvo oralne nege. 4. Baterija i punjenje: Impresionirana sam performansama baterije. Jedno punjenje traje dugo, omogućavajući mi višednevno korišćenje bez potrebe za ponovnim punjenjem. Takođe, mogućnost bežičnog punjenja olakšava održavanje četkice. Zaključak: Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/84 je izvanredna električna četkica za zube koja nudi vrhunske performanse, elegantan dizajn i napredne funkcije. Nakon korišćenja ove četkice, osećam se samouvereno u svojoj oralnoj higijeni i veoma sam zadovoljna rezultatima. Definitivno je preporučujem svima koji žele investirati u svoje zdravlje usne šupljine i očuvati belinu i čistoću svojih zuba.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DiamondClean 9000 HX9911 Punjiva četkica za zube

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DiamondClean 9000 HX9911 Punjiva četkica za zube

Emilija89

01/06/2024

Srbija

Част от промоцията

Moj izbor broj 1

Jednostavno nezamenljiva u odstranjivanju naslaga.Moje desni su isuviše nežne,te iziskuju isključivo ovu četkicu.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DiamondClean 9000 HX9911 Punjiva četkica za zube

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за DiamondClean 9000 HX9911 Punjiva četkica za zube

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      1. Спрямо ръчна четка за зъби.

      2. в режим White+, използвайки водеща на пазара избелваща паста за зъби след 3 дни.

      3. в сравнение с главата на четката DiamondClean