HX9911/84
HX991K
Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят
10 пъти повече премахване на плака*
Премахване на до 100% повече петна**
Сензор за натиск
4 режима и 3 степени на интензивност
Дълбокото почистване се нуждае от специален подход и тази глава на четката C3 използва струпване на гъсти и твърди влакна в центъра си с петоъгълна форма, за да избели и полира зъбите ви, като премахва до 100% повече петна за три дни. Тя също така отстранява до 10 пъти повече плака от ръчната четка за зъби.
Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 62 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.
Лесно е да се четка прекалено силно, затова тази четка за зъби Philips Sonicare има интелигентен оптичен сензор, който разпознава прекомерния натиск. Ако четкате прекалено силно, тя ще ви уведоми за това чрез леки вибрации, за да ви напомни да намалите натиска, за да предпазите венците си.
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4.6
от 5
238
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Žujka
02/06/2024
Srbija
Част от промоцията
Sjajan proizvod
Preporučujem svakome da proba, super radi svoj posao 🙂
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DiamondClean 9000 HX9911 Punjiva četkica za zube
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DiamondClean 9000 HX9911 Punjiva četkica za zube
tijanica78
01/06/2024
Srbija
Част от промоцията
Savršena oralna higijena
Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/84 električna četkica za zube predstavlja vrhunac modernog dizajna i tehnologije za oralnu higijenu. Nakon što sam je koristila neko vreme, oduševljena sam njenim performansama i funkcijama koje nudi. Evo detaljnog pregleda onoga što me posebno impresioniralo: 1. Dizajn i kvalitet izrade: DiamondClean 9000 ima elegantan i moderan dizajn, što je estetski vrlo privlačno. Kvalitet izrade je izuzetan, što se ogleda u čvrstoći materijala i preciznosti izrade svake komponente. Ova četkica deluje luksuzno i izdržljivo. 2. Performanse četkanja: Jedna od najimpresivnijih karakteristika ove četkice je njena izuzetna efikasnost u čišćenju zuba. Sonicare tehnologija pruža intenzivno, ali nežno čišćenje, uklanjajući i najmanje ostatke hrane i naslage plaka. Nakon svakog četkanja, osećam da su moji zubi temeljito očišćeni i osveženi. 3. Raznovrsne funkcije: DiamondClean 9000 dolazi sa raznovrsnim funkcijama koje unapređuju iskustvo čišćenja. Od različitih režima čišćenja (poput čišćenja, beljenja, poliranja), do pametnog senzora pritiska koji sprečava previše snažno četkanje, ova četkica pruža personalizovano i efikasno iskustvo oralne nege. 4. Baterija i punjenje: Impresionirana sam performansama baterije. Jedno punjenje traje dugo, omogućavajući mi višednevno korišćenje bez potrebe za ponovnim punjenjem. Takođe, mogućnost bežičnog punjenja olakšava održavanje četkice. Zaključak: Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/84 je izvanredna električna četkica za zube koja nudi vrhunske performanse, elegantan dizajn i napredne funkcije. Nakon korišćenja ove četkice, osećam se samouvereno u svojoj oralnoj higijeni i veoma sam zadovoljna rezultatima. Definitivno je preporučujem svima koji žele investirati u svoje zdravlje usne šupljine i očuvati belinu i čistoću svojih zuba.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DiamondClean 9000 HX9911 Punjiva četkica za zube
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DiamondClean 9000 HX9911 Punjiva četkica za zube
Emilija89
01/06/2024
Srbija
Част от промоцията
Moj izbor broj 1
Jednostavno nezamenljiva u odstranjivanju naslaga.Moje desni su isuviše nežne,te iziskuju isključivo ovu četkicu.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DiamondClean 9000 HX9911 Punjiva četkica za zube
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за DiamondClean 9000 HX9911 Punjiva četkica za zube
Спрямо ръчна четка за зъби.
в режим White+, използвайки водеща на пазара избелваща паста за зъби след 3 дни.
в сравнение с главата на четката DiamondClean