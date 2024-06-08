HX3601/01
HX360CB
Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят
Технология Sonicare
Стикери за персонализиране
Безплатно приложение Sonicare for Kids
Нежно пулсиращо действие достига дълбоко между зъбите и по линията на венците. Така че децата получават най-доброто възможно почистване, докато те все още се учат да си мият зъбите.
Главите на четките са специално предназначени да помогнат на децата да получат цялостно почистване, докато се учат да си мият зъбите. Включена е една компактна глава за четка. Стандартните размери глави се продават отделно.
Специалното издание Design a Pet включва стикери за многократна употреба, така че децата могат да превърнат четката си за зъби в нови животински герои по всяко време. Нека да направим миенето на зъби забавно!
Разберете продуктовите отзиви
4.8
от 5
62
Отзиви
94%
94 препоръчват този продукт
Tanjči
08/06/2024
Serbia
Част от промоцията
Pohvala,preporuka od ❤️
Za decu idealan temeljno čisti zube i pruža zabavuq
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Električna četkica za zube
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Električna četkica za zube
Vera vevrica
07/06/2024
Serbia
Част от промоцията
Uz ovu cetkicu, rado se ide peru zubu
Dugo sam premisljala da li da kupim uopste cetkicu na bat. Prsudno je bilo, kad je u nekom momentu Gavrilo poceo jako da negoduje i bojkotuje pranje zuba. Dobio je na poklon od Deda Mraza, kome je obecao da ce da pere zubice stalno,i time osigura pokoln sledece godine. Pranje zuba uz lepu i veselu cetkicu je sada zabavno, njeh zvuk ponekad simulira neku njegovu igracku, tako da ima vise namena😁. Nasa preporuka od 💙
Предимства
Sve preporuke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Električna četkica za zube
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Električna četkica za zube
Milkica
05/06/2024
Serbia
Част от промоцията
Higijena je pola zdravlja.
Deca se uče od malih nogu higijeni. Važno je da imaju kvalitetan pribor za higijenu i da lako manevrišu. Odličan proizvod.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Električna četkica za zube
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за For Kids Design a Pet Edition HX3601/01 Električna četkica za zube