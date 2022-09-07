За ежедневно почистване между зъбите
Насладете се на нежно, но ефективно почистване с флосър Philips Sonicare Compact Flosser. Накрайникът Standard осигурява прецизно почистване между зъбите. Накрайникът Comfort с мекия си връх е предназначен за чувствителни венци.
За ежедневно почистване
2 накрайника: N1 Standard за почистване между зъбите и N2 Comfort за чувствителни зъби и венци
Съвместим само с флосъра Philips Sonicare Compact Flosser
Накрайникът N1 Standard е идеален за цялостно ежедневно почистване, като ефективно премахва зъбната плака и остатъците от храна между зъбите и по линията на венците.
Накрайникът N1 Standard с единична струя е идеален за отстраняване на упорити остатъци от храна. 97% от потребителите са съгласни, че е подходящ за отстраняване на остатъци от храна между зъбите***.
Накрайникът N2 Comfort има мек гумен край, специално проектиран за употреба при чувствителни зъби и венци, без да се прави компромис с премахването на зъбната плака. 95% от потребителите са съгласни, че той почиства ефективно и е изключително нежен към венците**.
4.7
от 5
201
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Kraev
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Уникален
Напълно си заслужава всеки да притежава този продукт. Почиства безупречно зъбите! Препоръчвам!
Предимства
Дълъг живот на батерията
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Зъбен душ
Дата на използване 2022-05-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Зъбен душ
Дата на използване 2022-05-07
Миранда
05/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен продукт
Освен ежедневното почиствате, много улеснява почистването на брекети.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Зъбен душ
Дата на използване 2021-08-05
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Зъбен душ
Дата на използване 2021-08-05
getit
04/09/2022
България
Потвърден купувач
Доволен
От доста време искам да си закупя душ за зъби и най-накрая след като обновиха версията се сдобих.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Зъбен душ
Дата на използване 2021-08-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Зъбен душ
Дата на използване 2021-08-04
в in vitro проучване, действителните резултати могат да варират
При използване с накрайник Comfort, проучване, САЩ, N=109, 2023 г.
При използване с накрайник Standard, проучване, САЩ, N=109, 2023 г.