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Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard и Comfort

HX3072/00

4.7

| (201) Отзиви | 95% препоръчват този продукт

За ежедневно почистване между зъбите

Насладете се на нежно, но ефективно почистване с флосър Philips Sonicare Compact Flosser. Накрайникът Standard осигурява прецизно почистване между зъбите. Накрайникът Comfort с мекия си връх е предназначен за чувствителни венци.

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Премахва до 99,9% от плаката в третираните области*

За ежедневно почистване между зъбите

  • За ежедневно почистване

  • 2 накрайника: N1 Standard за почистване между зъбите и N2 Comfort за чувствителни зъби и венци

  • Съвместим само с флосъра Philips Sonicare Compact Flosser

Накрайник N1 Standard – идеален за цялостно ежедневно почистване

Накрайник N1 Standard – идеален за цялостно ежедневно почистване

Накрайникът N1 Standard е идеален за цялостно ежедневно почистване, като ефективно премахва зъбната плака и остатъците от храна между зъбите и по линията на венците.

N1 с единична струя – идеална за отстраняване на остатъци от храна

N1 с единична струя – идеална за отстраняване на остатъци от храна

Накрайникът N1 Standard с единична струя е идеален за отстраняване на упорити остатъци от храна. 97% от потребителите са съгласни, че е подходящ за отстраняване на остатъци от храна между зъбите***.

Накрайник N2 Comfort – идеален за чувствителни зъби и венци

Накрайник N2 Comfort – идеален за чувствителни зъби и венци

Накрайникът N2 Comfort има мек гумен край, специално проектиран за употреба при чувствителни зъби и венци, без да се прави компромис с премахването на зъбната плака. 95% от потребителите са съгласни, че той почиства ефективно и е изключително нежен към венците**.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

201

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Уникален

Напълно си заслужава всеки да притежава този продукт. Почиства безупречно зъбите! Препоръчвам!

Предимства

Дълъг живот на батерията

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Зъбен душ

Дата на използване 2022-05-07

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Зъбен душ

Дата на използване 2022-05-07

05/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесен продукт

Освен ежедневното почиствате, много улеснява почистването на брекети.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Зъбен душ

Дата на използване 2021-08-05

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Зъбен душ

Дата на използване 2021-08-05

04/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Доволен

От доста време искам да си закупя душ за зъби и най-накрая след като обновиха версията се сдобих.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Зъбен душ

Дата на използване 2021-08-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Зъбен душ

Дата на използване 2021-08-04

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      1. в in vitro проучване, действителните резултати могат да варират

      2. При използване с накрайник Comfort, проучване, САЩ, N=109, 2023 г.

      3. При използване с накрайник Standard, проучване, САЩ, N=109, 2023 г.