Наличен в
Ефективно почистване само за 60 секунди*
Компактната конструкция на флосъра за зъби е със сгъваем резервоар, което улеснява прибирането или опаковането при следващото пътуване. Резервоарът е с вместимост до 200 мл вода, което е достатъчно за едно пълно 60-секундно почистване.
Приспособете всяка сесия към нуждите си с три режима на почистване на зъби. Има Pulse за масаж и стимулиране на венците. Clean за ежедневна употреба. И Sensitive за допълнителна нежна грижа в рутинната ви процедура.
Флосърът за зъби е снабден с два накрайника, които отстраняват до 99,9% от плаката в третираните зони*. N1 стандартен накрайник осигурява мощно почистване между зъбите. N2 комфортен накрайник с мек връх е предназначен за чувствителни венци. Всеки накрайник може да се върти на 360 градуса, за да ви помогне да почиствате труднодостъпните места, например в задната част на устата.
4.8
от 5
54
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Cookie82
29/10/2025
Srbija
Част от промоцията
Служител на Philips
Mobilna revolucija oralne higijene
[Employee of philipsglobal] Fantazija... Flosser je mnogo lakse koristiti od konca samim tim i brze... Jako jednostavan za koriscenje... I pored pranja zuba elektricnom cetkicom neverovano je koliko jos ostataka hrane ostane u ustima... Opsti utisak je da mi desni dosta manje krvare vec nakon 4/5 koriscenja... A ono sto dolazi kao slag na tortu, mobilan je i moze se nositi svuda sa sobom... Zaista svaka preporuka...
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator
MK 811
28/10/2025
Srbija
Част от промоцията
Proizvod koji vam je potreban
Flosser je nešto što želite da imate! Oduševljena sam ovim proizvodom i savršeno čistim zubima. Jednostavan za korišćenje, brz i efikasan. Preporučila bih ga svima, zato što je odličan I sigurno svima treba. Sa njim ste sigurni da je sve savršeno ĉisto.
Този отзив е направен за Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator
Този отзив е направен за Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator
Tijanica78
26/10/2025
Srbija
Част от промоцията
Malo otkriće koje menja svakodnevicu
Koristim Compact Flosser 1000 već nekoliko dana i iskreno — oduševljena sam rezultatom. Od prvog korišćenja imala sam utisak kao da sam upravo izašla iz ordinacije kod zubara. Zubi su glatki, desni osvežene, a osećaj čistoće traje satima. Ovaj mali, ali moćan uređaj pokazao mi je koliko razlika može da napravi u svakodnevnoj nezi zuba. Ono što mi se najviše dopada kod Compact Flosser 1000 jeste brzina i efikasnost. U samo 60 sekundi uspešno očistim sve međuzubne prostore i liniju desni, što mi je idealno kada sam u žurbi. Prema specifikacijama, uklanja i do 99,9% plaka u tretiranim oblastima — i moram priznati da se to zaista oseti. Desni su mi vidno zdravije, a dah svežiji. Posebno mi znači što uređaj ima tri režima rada — Clean, Sensitive i Pulse. To mi omogućava da ga prilagodim svojim potrebama. Kada osećam da su mi desni osetljivije, koristim „Sensitive“ režim koji je vrlo blag i prijatan. Kada želim dodatnu masažu desni i osećaj svežine, uključim „Pulse“ i dobijem taj savršeni balans između čistoće i opuštanja. Još jedan veliki plus je praktičnost i kompaktnost. Zahvaljujući sklopivom rezervoaru od 200 ml i USB punjenju, mogu ga lako poneti na put, bez zauzimanja prostora u torbi. Uz to, vodootporan IPX7 dizajn omogućava da ga koristim i održavam bez brige. Sve deluje kvalitetno izrađeno i promišljeno — što sam i očekivala od Philips uređaja. Dizajn je jednostavan i elegantan, a mlaznica koja se rotira 360° omogućava da dođem i do onih najskrivenijih mesta između zuba. Rezervoar se lako puni i čisti, a uređaj lepo leži u ruci. Svaki detalj deluje osmišljen da olakša rutinu i učini je prijatnijom. Nakon samo nekoliko dana korišćenja, primetila sam da su mi desni mirnije, bez iritacija, a prostor između zuba temeljno očišćen. Onaj osećaj svežine, koji inače traje samo kratko nakon pranja zuba, sada traje mnogo duže. To me dodatno motiviše da redovno koristim irigator jer vidim konkretan rezultat — ne samo estetski, već i u zdravlju desni. Kome bih ga preporučila: Pre svega, svima koji žele da unaprede svoju oralnu higijenu, a ne vole ili ne mogu redovno da koriste zubni konac. Odličan je za osobe sa osetljivim desnima, jer zahvaljujući „Sensitive“ režimu i nežnoj mlaznici čisti temeljno, ali bez neprijatnosti. Preporučila bih ga i onima koji često putuju — kompaktan dizajn i dug vek baterije (do dve nedelje između punjenja) čine ga savršenim saputnikom. Naravno, i svima koji žele brzo, a temeljno čišćenje — jer 60 sekundi dnevno zaista može da napravi razliku. Takođe, posebno bih ga preporučila osobama koje nose proteze, implante ili fiksne aparate, jer ovaj irigator lako dopire do teško dostupnih mesta gde četkica ne može. Ukratko — Philips Compact Flosser 1000 je jedno od onih malih otkrića koje menjaju svakodnevicu. Kvalitetan, praktičan, efikasan i nežan, dokaz je da briga o zubima može biti jednostavna, brza i prijatna. Ako želiš da tvoje oralno zdravlje pređe na viši nivo, bez dodatnog napora i gubljenja vremena — ovo je pravi uređaj za tebe.
Предимства
Svima koji žele da unaprede svoju oralnu higijenu, a ne vole ili ne mogu redovno da koriste zubni konac.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Compact Flosser 1000 HX3333/23 Oralni irigator
В изследване инвитро. Действителните резултати може да се различават
когато е изключен от електрическата мрежа и не е потопен напълно.
на базата на 1 почистване на ден с продължителност 1 минута.