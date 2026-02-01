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Restoration KitКомплект за възстановяване на предни фарове

HRK00XM

Виждайте по-ясно, шофирайте безопасно

В сравнение с други комплекти, които имат нужда от електрически инструменти, нашата модерна технология осигурява отлични резултати при минимални усилия и е лесна за използване. В четири лесни стъпки потребителите могат да постигнат професионални резултати без нуждата от електрически инструменти.

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С UV защита

Виждайте по-ясно, шофирайте безопасно

  • С UV защита

Почиства и двата предни фара

Комплектът осигурява всичко необходимо за почистване на двата предни фара на автомобила: - 1 бутилка разтвор за предварителна обработка на водна основа (29,5 ml) - 1 бутилка препарат за почистване/полиране (29,5 ml) 1 бутилка препарат за възстановяване/запазване на блясъка (29,5 ml) - 1 лист шкурка 600 (груба) - 1 лист шкурка 1500 (средна) - 1 лист шкурка 2000 (фина) - 10 хартиени салфетки - 1 комплект ръкавици (унифициран размер)

Висококачествени и ефективни по отношение на разходите

Висококачествени и ефективни по отношение на разходите

Не са необходими електрически инструменти

Технически данни

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