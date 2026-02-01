HRK00XM
Виждайте по-ясно, шофирайте безопасно
В сравнение с други комплекти, които имат нужда от електрически инструменти, нашата модерна технология осигурява отлични резултати при минимални усилия и е лесна за използване. В четири лесни стъпки потребителите могат да постигнат професионални резултати без нуждата от електрически инструменти.
С UV защита
Комплектът осигурява всичко необходимо за почистване на двата предни фара на автомобила: - 1 бутилка разтвор за предварителна обработка на водна основа (29,5 ml) - 1 бутилка препарат за почистване/полиране (29,5 ml) 1 бутилка препарат за възстановяване/запазване на блясъка (29,5 ml) - 1 лист шкурка 600 (груба) - 1 лист шкурка 1500 (средна) - 1 лист шкурка 2000 (фина) - 10 хартиени салфетки - 1 комплект ръкавици (унифициран размер)
Отзиви