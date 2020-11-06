Прекратен продукт
HP4698/01
10 приставки
Керамика
Керамиката е гладка на микроскопично ниво и естествено издръжлива, поради което е един от най-добрите материали за изправящи пластини. Пластините се плъзгат без усилие през косата ви и я правят идеално бляскава.
Керамичните пластини се плъзгат без усилие през косата ви, като я правят идеално права и бляскава.
Всяка прическа, която можете да си представите, е възможна с универсалните инструменти за правене на прически. Проявете творчество!
4.3
от 5
9
Отзиви
Vikroria
06/11/2020
Україна
Виріб має чудові функції !
Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))
Предимства
Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP4698/10 Мультистайлер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP4698/10 Мультистайлер
Czesio87
23/09/2015
Polska
Потвърден купувач
Ten produkt jest dobry.
Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP4698/22 Multi-Styler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP4698/22 Multi-Styler
Barbarka18
01/12/2013
Polska
bardzo dobra
Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP4698/22 Multi-Styler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP4698/22 Multi-Styler
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)