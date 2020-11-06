ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Създайте най-модна прическа за всякакви случаи
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Създайте най-модна прическа за всякакви случаи
  • Създайте най-модна прическа за всякакви случаи
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Създайте най-модна прическа за всякакви случаи

Прекратен продукт

Multi-Styler

HP4698/01

4.3
| (9) Отзиви
Създайте най-модна прическа за всякакви случаи
Искате ли да преброите начините да си направите страхотна прическа? SalonMultistylist "10 в 1" има десет универсални керамични приставки за прически. Идеален за създаване на всички прически, за които можете да си помислите... и нещо повече.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

SalonMultistylist "10 в 1"

Създайте най-модна прическа за всякакви случаи

  • 10 приставки

  • Керамика

Керамични плочи за гладко плъзгане и бляскава коса

Керамични плочи за гладко плъзгане и бляскава коса

Керамиката е гладка на микроскопично ниво и естествено издръжлива, поради което е един от най-добрите материали за изправящи пластини. Пластините се плъзгат без усилие през косата ви и я правят идеално бляскава.

Приставка за изправяне за създаване на прелестна и гладка коса

Керамичните пластини се плъзгат без усилие през косата ви, като я правят идеално права и бляскава.

10 различни приставки за неограничено многообразие на прическите

Всяка прическа, която можете да си представите, е възможна с универсалните инструменти за правене на прически. Проявете творчество!

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.3

от 5

9

Отзиви

2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Виріб має чудові функції !

Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))

Предимства

Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP4698/10 Мультистайлер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP4698/10 Мультистайлер

23/09/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

Ten produkt jest dobry.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP4698/22 Multi-Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP4698/22 Multi-Styler

01/12/2013

Polska

Polska

bardzo dobra

Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP4698/22 Multi-Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HP4698/22 Multi-Styler

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 