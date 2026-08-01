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  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL
  • Комплект за пица XXL

Аксесоар за AirfryerКомплект за пица XXL

HD9953/00

Комплект за пица XXL
Със специалния комплект за пица на Airfryer на Philips можете да станете истински майстори на пицата. Без да е необходимо предварително загряване, можете да се насладите на вашата любима пица, изпечена в Airfryer само за 8 минути!
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Съвместими продукти
Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90

Аксесоари, с които ще станете майстори на приготвянето на пици с Airfryer

Комплект за пица XXL

  • Комплект принадлежности

  • 1 x тава за пица

Изпечете любимата си 26 cm пица за 8 мин., като използвате тавата за пица

Изпечете любимата си 26 cm пица за 8 мин., като използвате тавата за пица

Сега можете да използвате Вашия Airfryer, за да изпечете любимата си пица. С помощта на тавата за пица с размер XXL можете да изпечете 26 cm домашна пица или дори замразени предварително приготвени пици само за 8 минути.

Ежедневно вдъхновение за нови рецепти

Ежедневно вдъхновение за нови рецепти

Безкрайно вдъхновение с рецептите на Philips NutriU от нашите експертни готвачи и милиони потребители, за да разширите своя готварски репертоар. Колкото повече използвате NutriU, толкова по-персонализирани препоръки ще получавате.*

Подходящи за миене в съдомиялна машина части

Подходящи за миене в съдомиялна машина части

Можете безопасно да поставите тавата за пица и щипките в съдомиялната си машина, което ги прави дори по-лесни за повторна употреба.

Технически данни

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