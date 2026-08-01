HD9953/00
Комплект принадлежности
1 x тава за пица
Сега можете да използвате Вашия Airfryer, за да изпечете любимата си пица. С помощта на тавата за пица с размер XXL можете да изпечете 26 cm домашна пица или дори замразени предварително приготвени пици само за 8 минути.
Безкрайно вдъхновение с рецептите на Philips NutriU от нашите експертни готвачи и милиони потребители, за да разширите своя готварски репертоар. Колкото повече използвате NutriU, толкова по-персонализирани препоръки ще получавате.*
Можете безопасно да поставите тавата за пица и щипките в съдомиялната си машина, което ги прави дори по-лесни за повторна употреба.
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Посетете www.Philips.com/NutriU, за да видите дали NutriU е налично във вашата държава.