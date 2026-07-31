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Аксесоар за Airfryer Комплект за пица XXL
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HD9953/00
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Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
Със специалния комплект за пица на Airfryer на Philips можете да станете истински майстори на пицата. Без да е необходимо предварително загряване, можете да се насладите на вашата любима пица, изпечена в Airfryer само за 8 минути!
Бял дим излиза от моя Philips Airfryer
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