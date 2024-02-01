Технология Smart Sensing
Технология за извличане на мазнини
Технология Rapid Air
Черно, медно, 1,4 кг
Израснете от начинаещ готвач в Airfryer до професионалист в Airfryer с HomeID и вашия Philips Airfryer XXL. Разгледайте стотици страхотни рецепти и опитайте много нови и вълнуващи ястия.
Насладете се на по-здравословна пържена храна, която е хрупкава отвън и крехка отвътре, с до 90% по-малко мазнина**. Airfryer XXL на Philips използва горещ въздух (вместо мазнина), за да пържи храната с малко или без добавена мазнина. Rapid Air на Philips създава 7 пъти по-бърз въздушен поток, за да можете да се наслаждавате на по-хрупкави резултати** и невероятен вкус.
Можете да направите стотици ястия във вашия Airfryer. Пържете, печете, гриловайте, запичайте и дори претопляйте ястията си. Всяка хапка е толкова вкусна, колкото и последната, благодарение на въздушния поток и дизайна "морска звезда" на Philips. Готви храната равномерно от всички страни за перфектно ястие всеки път.
4.7
от 5
155
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Декс
01/02/2024
България
Air Fryer
Страхотен уред.Ползвям го всеки ден .Благодаря много
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Premium HD9867/90 Airfryer XXL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Premium HD9867/90 Airfryer XXL
FVan
26/10/2023
България
Прекрасен и полезен уред
Много съм доволна от уреда. Приготвя храната изключително бързо. Лесен за употреба и поддържане. Препоръчвам силно!
Предимства
Удобство, полезна храна с по- малко мазнини, страхотен дизайн
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Premium HD9867/90 Airfryer XXL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Premium HD9867/90 Airfryer XXL
palechka_13
04/10/2022
България
Прекрасен продукт, вкусна здравословна храна.
Препоръчвам продукта на работещи хора, които държат на вкусната домашна храна и не търпят компромис с качеството. Любимите картофки стават бързо и лесно, като детска игра.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Premium HD9867/90 Airfryer XXL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Premium HD9867/90 Airfryer XXL
В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips
Технологията Rapid Air увеличава скоростта на въздушния поток в кошницата със 7 пъти в сравнение със скоростта на въздушния поток във Viva Airfryer на Philips с плоско дъно
Отстраняване на мазнини от 3 сурови пилешки бутчета, сготвени на 180°C за 24 минути
Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.