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  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
  • Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.

PremiumAirfryer XXL

HD9867/90

4.7
| (155) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.
Новият Philips Airfryer XXL мисли и готви вместо вас. С технологията Smart Sensing това е единственият Airfryer, който автоматично регулира времето и температурата по време на готвене за перфектно сготвени ястия. Изберете и се насладете на всяка хапка!
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Идеални резултати с един бутон

Максимален вкус, минимум мазнина. Без усилие.

  • Технология Smart Sensing

  • Технология за извличане на мазнини

  • Технология Rapid Air

  • Черно, медно, 1,4 кг

Едно приложение, стотици рецепти

Едно приложение, стотици рецепти

Израснете от начинаещ готвач в Airfryer до професионалист в Airfryer с HomeID и вашия Philips Airfryer XXL. Разгледайте стотици страхотни рецепти и опитайте много нови и вълнуващи ястия.

Оригиналният Airfryer със 7 пъти по-бърз въздушен поток*

Оригиналният Airfryer със 7 пъти по-бърз въздушен поток*

Насладете се на по-здравословна пържена храна, която е хрупкава отвън и крехка отвътре, с до 90% по-малко мазнина**. Airfryer XXL на Philips използва горещ въздух (вместо мазнина), за да пържи храната с малко или без добавена мазнина. Rapid Air на Philips създава 7 пъти по-бърз въздушен поток, за да можете да се наслаждавате на по-хрупкави резултати** и невероятен вкус.

Универсален: Изпържете. Изпечете. Гриловайте. Запечете. И дори претоплете!

Универсален: Изпържете. Изпечете. Гриловайте. Запечете. И дори претоплете!

Можете да направите стотици ястия във вашия Airfryer. Пържете, печете, гриловайте, запичайте и дори претопляйте ястията си. Всяка хапка е толкова вкусна, колкото и последната, благодарение на въздушния поток и дизайна "морска звезда" на Philips. Готви храната равномерно от всички страни за перфектно ястие всеки път.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

155

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

01/02/2024

България

България

Air Fryer

Страхотен уред.Ползвям го всеки ден .Благодаря много

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Premium HD9867/90 Airfryer XXL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Premium HD9867/90 Airfryer XXL

26/10/2023

България

България

Прекрасен и полезен уред

Много съм доволна от уреда. Приготвя храната изключително бързо. Лесен за употреба и поддържане. Препоръчвам силно!

Предимства

Удобство, полезна храна с по- малко мазнини, страхотен дизайн

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Premium HD9867/90 Airfryer XXL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Premium HD9867/90 Airfryer XXL

04/10/2022

България

България

Прекрасен продукт, вкусна здравословна храна.

Препоръчвам продукта на работещи хора, които държат на вкусната домашна храна и не търпят компромис с качеството. Любимите картофки стават бързо и лесно, като детска игра.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Premium HD9867/90 Airfryer XXL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Premium HD9867/90 Airfryer XXL

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      Откази от отговорност

      1. В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips

      2. Технологията Rapid Air увеличава скоростта на въздушния поток в кошницата със 7 пъти в сравнение със скоростта на въздушния поток във Viva Airfryer на Philips с плоско дъно

      3. Отстраняване на мазнини от 3 сурови пилешки бутчета, сготвени на 180°C за 24 минути

      4. Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.