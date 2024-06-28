ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.

Серия 7000Airfryer Combi 8,3 л и термометър за храна

HD9880/90

4.7
| (889) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
Не е нужно да го обмисляте твърде дълго. Получете перфектни резултати благодарение на Rapid CombiAir и вградения термометър за храна. Запазете любимите си рецепти в нашето приложение HomeID и пригответе храната си по-бързо с едно натискане на бутона благодарение на програмите за автоматично готвене.
Виж всички предимства

за гарантирани резултати и ястия, които ще ви харесат

Най-доброто изживяване при готвене всеки път.

  • Технология Rapid CombiAir

  • Програми за автоматично готвене

  • Функции на готвене „22 в 1“

  • Свързан с HomeID

  • Термометър за храна

Технология Rapid CombiAir за допълнителен вкус и разнообразие

Технология Rapid CombiAir за допълнителен вкус и разнообразие

„Насладете се на вкусна храна с до 99% по-малко добавена мазнина.* Патентованата технология Rapid CombiAir с уникален звездообразен дизайн използва нашия най-бърз динамичен двоен въздушен поток, който обгръща храната и минава през нея, осигурявайки равномерно готвене с перфектна текстура отвътре и отвън, за голямо разнообразие от вкусни ястия за 40% по-малко време**.“

Програмите за автоматично готвене предоставят насоки за най-добри резултати

Програмите за автоматично готвене предоставят насоки за най-добри резултати

Получавайте напътствия през целия процес. Нашите нови програми за автоматично готвене премахват стреса от готвенето, когато бързате. Просто изберете вашата съставка и оставете Airfryer Combi да свърши останалото.

Термометър за храна за лесно усъвършенстване на любимите ви храни

Термометър за храна за лесно усъвършенстване на любимите ви храни

Гответе пържола и други протеини точно по начина, по който искате – от полуизпечено до добре изпечено състояние. Вграденият термометър за храна ви дава пълен контрол за индивидуален щрих.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Разберете продуктовите отзиви

4.7

от 5

889

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

5
4
3
2
1

28/06/2024

България

Страхотен е.

Определено си заслужава парите и върши страхотна работа. Препоръчвам го.

Предимства

Много неща можеш да приготвиш в него

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HD9880/90 Airfryer Combi 8,3 л и термометър за храна

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HD9880/90 Airfryer Combi 8,3 л и термометър за храна

StenliB

01/06/2024

България

Модерен, удобен и мултифункционален.

Изключително разумна инвестиция. Отлично качество на приготвената храна, спестява време и допълнителни усилия. Най-често използвания уред от цялото семейство.

Предимства

Удобен и практичен.

Недостатъци

Няма.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected

Elsinka

20/05/2024

България

Най-добрият избор, който съм правила някога

Много дълго време търсих и проучвах варианти, които да удовлетворяват семейството ни, прочела съм хиляди ревюта. Доверих се на Philips и съм толкова щастлива от този избор. Вече определено готвенето е лесна задачка и всичко става бързо, лесно и вкусно! Силно препоръчвам, защото вече не мога да си представя живота без него.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HD9880/90 Airfryer Combi 8,3 л и термометър за храна

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HD9880/90 Airfryer Combi 8,3 л и термометър за храна

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Готвене на 1 кг пресни пържени картофи с 1 супена лъжица олио в сравнение с традиционно дълбоко пържене с 2 л

      2. В сравнение с уреди Airfryer с технология RapidAir

      3. Броят рецепти може да варира според държавата

      4. Капацитетът от 2 кг се отнася за замразени картофи за пържене, пилешко месо, зеленчуци, печено.../8,3 л капацитет се отнася за общия обем

      5. Въз основа на измерване във вътрешна лаборатория: приготвяне на едно пиле (AF настройка 160°C, без предварително загряване) и филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A.