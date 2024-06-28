Технология Rapid CombiAir
Програми за автоматично готвене
Функции на готвене „22 в 1“
Свързан с HomeID
Термометър за храна
„Насладете се на вкусна храна с до 99% по-малко добавена мазнина.* Патентованата технология Rapid CombiAir с уникален звездообразен дизайн използва нашия най-бърз динамичен двоен въздушен поток, който обгръща храната и минава през нея, осигурявайки равномерно готвене с перфектна текстура отвътре и отвън, за голямо разнообразие от вкусни ястия за 40% по-малко време**.“
Получавайте напътствия през целия процес. Нашите нови програми за автоматично готвене премахват стреса от готвенето, когато бързате. Просто изберете вашата съставка и оставете Airfryer Combi да свърши останалото.
Гответе пържола и други протеини точно по начина, по който искате – от полуизпечено до добре изпечено състояние. Вграденият термометър за храна ви дава пълен контрол за индивидуален щрих.
Разберете продуктовите отзиви
4.7
от 5
889
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
28/06/2024
България
Страхотен е.
Определено си заслужава парите и върши страхотна работа. Препоръчвам го.
Предимства
Много неща можеш да приготвиш в него
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HD9880/90 Airfryer Combi 8,3 л и термометър за храна
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HD9880/90 Airfryer Combi 8,3 л и термометър за храна
StenliB
01/06/2024
България
Модерен, удобен и мултифункционален.
Изключително разумна инвестиция. Отлично качество на приготвената храна, спестява време и допълнителни усилия. Най-често използвания уред от цялото семейство.
Предимства
Удобен и практичен.
Недостатъци
Няма.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected
Elsinka
20/05/2024
България
Най-добрият избор, който съм правила някога
Много дълго време търсих и проучвах варианти, които да удовлетворяват семейството ни, прочела съм хиляди ревюта. Доверих се на Philips и съм толкова щастлива от този избор. Вече определено готвенето е лесна задачка и всичко става бързо, лесно и вкусно! Силно препоръчвам, защото вече не мога да си представя живота без него.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HD9880/90 Airfryer Combi 8,3 л и термометър за храна
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HD9880/90 Airfryer Combi 8,3 л и термометър за храна
Готвене на 1 кг пресни пържени картофи с 1 супена лъжица олио в сравнение с традиционно дълбоко пържене с 2 л
В сравнение с уреди Airfryer с технология RapidAir
Броят рецепти може да варира според държавата
Капацитетът от 2 кг се отнася за замразени картофи за пържене, пилешко месо, зеленчуци, печено.../8,3 л капацитет се отнася за общия обем
Въз основа на измерване във вътрешна лаборатория: приготвяне на едно пиле (AF настройка 160°C, без предварително загряване) и филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A.