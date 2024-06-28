Страхотен продукт, улеснява ежедневието ми многократно. Мога да приготвя месото винаги перфектно без усилия и без да е необходимо да му отделям време през целия процес. Изключително лесно се поставя термометърът, а разнообразието от програми е невероятно. Времето, което изчислява сам е точно, колкото е необходимо. Подходих с недоверие към времето, което той изчисли, но това беше най-сочното месо,което съм си приготвяла. А приложението, също е страхотно - разнообразие от рецепти, които дават страхотни идеи за ястия, а дори можеш да интегрираш рецептата в уреда