HD9876/90
Rapid CombiAir
Програми за автоматично готвене
Свързан с HomeID
Функции на готвене „22 в 1“
Нашата уникална, патентована технология осигурява най-бързия въздушен поток* с регулируема скорост на въздуха за равномерно готвене. Изберете нисък въздушен поток, за да приготвите крехка пържола чрез "су вид", яхнии, готвени на бавен огън, и задушено месо. Опциите за висок, нисък и динамичен въздушен поток гарантират, че храната ви винаги ще бъде вкусно крехка отвътре и с предпочитаната от вас хрупкавост отвън.
Изберете рецепта в приложението HomeID и я изпратете на Airfryer. Следете процеса на приготвяне от удобството на дивана си.
Намерете вдъхновение за готвене и приготвяне на кафе с повече от 500 рецепти и съвети за дома ви.
1.0
от 5
1
Рецензия
Baracuda15
19/05/2025
Україна
Потвърден купувач
Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель
Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
В сравнение с Philips Airfryer HD9200
Готвене на 1 кг пресни пържени картофи с 1 супена лъжица олио в сравнение с традиционно дълбоко пържене с 2 л
Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF настройка, 160°C, без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на измерване във вътрешна лаборатория с продукти HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.