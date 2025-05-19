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  • Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer
  • Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer
  • Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer
  • Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer
  • Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer
  • Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer
  • Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer
  • Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer
  • Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer
  • Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer
  • Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer
  • Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer
  • Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer

Airfryer Combi XXL ConnectedAirfryer Combi XXL Connected

HD9876/90

1
| (1) Рецензия
Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer
От създателите на оригиналния Airfryer – нашето най-ново поколение елиминира догадките и осигурява безкомпромисни резултати. Няма нужда да се притеснявате за настройките на времето, температурата и скоростта на въздуха – нашата интелигентна технология прави всичко това за вас!
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За лесно готвене и перфектни резултати

Нашият най-усъвършенстван и свързан Airfryer

  • Rapid CombiAir

  • Програми за автоматично готвене

  • Свързан с HomeID

  • Функции на готвене „22 в 1“

Технология Rapid CombiAir за допълнителен вкус и разнообразие

Технология Rapid CombiAir за допълнителен вкус и разнообразие

Нашата уникална, патентована технология осигурява най-бързия въздушен поток* с регулируема скорост на въздуха за равномерно готвене. Изберете нисък въздушен поток, за да приготвите крехка пържола чрез "су вид", яхнии, готвени на бавен огън, и задушено месо. Опциите за висок, нисък и динамичен въздушен поток гарантират, че храната ви винаги ще бъде вкусно крехка отвътре и с предпочитаната от вас хрупкавост отвън.

Изберете, задайте и релаксирайте

Изберете, задайте и релаксирайте

Изберете рецепта в приложението HomeID и я изпратете на Airfryer. Следете процеса на приготвяне от удобството на дивана си.

Отключете истинския потенциал на дома си с HomeID

Отключете истинския потенциал на дома си с HomeID

Намерете вдъхновение за готвене и приготвяне на кафе с повече от 500 рецепти и съвети за дома ви.

Технически данни

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Отзиви

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1.0

от 5

1

Рецензия

5
4
3
2

19/05/2025

Україна

Україна

Потвърден купувач

Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель

Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

Този отзив е направен за Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

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      1. В сравнение с Philips Airfryer HD9200

      2. Готвене на 1 кг пресни пържени картофи с 1 супена лъжица олио в сравнение с традиционно дълбоко пържене с 2 л

      3. Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF настройка, 160°C, без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на измерване във вътрешна лаборатория с продукти HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.