Технология Rapid CombiAir за допълнителен вкус и разнообразие

Насладете се на вкусна храна с до 99% по-малко добавена мазнина.* Патентованата технология Rapid CombiAir с уникален звездообразен дизайн използва нашия най-бърз динамичен двоен въздушен поток, който обгръща храната и минава през нея, осигурявайки равномерно готвене с перфектна текстура отвътре и отвън, за голямо разнообразие от вкусни ястия за 40% по-малко време**.