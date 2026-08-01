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  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
  • Най-доброто изживяване при готвене всеки път.

Серия 7000Airfryer Combi 8,3 л, Connected

HD9876/20

Най-доброто изживяване при готвене всеки път.
Гответе по-бързо и по-интелигентно благодарение на нашата най-модерна технология Rapid CombiAir. Гответе с едно натискане на бутон благодарение на рецептите, записани в приложението HomeID и програмите Auto-Cook.
Виж всички предимства

Перфектни резултати без усилия.

Най-доброто изживяване при готвене всеки път.

  • Технология Rapid CombiAir

  • Програми за автоматично готвене

  • Функции на готвене „22 в 1“

  • Свързан с HomeID

Технология Rapid CombiAir за допълнителен вкус и разнообразие

Технология Rapid CombiAir за допълнителен вкус и разнообразие

Насладете се на вкусна храна с до 99% по-малко добавена мазнина.* Патентованата технология Rapid CombiAir с уникален звездообразен дизайн използва нашия най-бърз динамичен двоен въздушен поток, който обгръща храната и минава през нея, осигурявайки равномерно готвене с перфектна текстура отвътре и отвън, за голямо разнообразие от вкусни ястия за 40% по-малко време**.

Програмите за автоматично готвене предоставят насоки за най-добри резултати

Програмите за автоматично готвене предоставят насоки за най-добри резултати

Получавайте напътствия през целия процес. Нашите нови програми за автоматично готвене премахват стреса от готвенето, когато бързате. Просто изберете вашата съставка и оставете Airfryer Combi да свърши останалото.

HomeID запомня вашите предпочитания и ви вдъхновява за здравословни ястия

HomeID запомня вашите предпочитания и ви вдъхновява за здравословни ястия

Изберете, настройте и се отпуснете. Изберете рецепта в приложението HomeID и я изпратете на Airfryer. Наблюдавайте напредъка на ястието си от комфорта на вашия диван. Над 10 000 вкусни рецепти, създадени за вашия Airfryer, с лесни инструкции стъпка по стъпка.***

Технически данни

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      1. Готвене на 1 кг пресни пържени картофи с 1 супена лъжица олио в сравнение с традиционно дълбоко пържене с 2 л

      2. В сравнение с уреди Airfryer с технология RapidAir

      3. Броят рецепти може да варира според държавата

      4. Капацитетът от 2 кг се отнася за замразени картофи за пържене, пилешко месо, зеленчуци, печено... 8,3 л капацитет се отнася за общия обем на тигана

      5. Въз основа на измерване във вътрешна лаборатория: приготвяне на едно пиле (AF настройка 160°C, без предварително загряване) и филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A.