HD9876/20
Технология Rapid CombiAir
Програми за автоматично готвене
Функции на готвене „22 в 1“
Свързан с HomeID
Насладете се на вкусна храна с до 99% по-малко добавена мазнина.* Патентованата технология Rapid CombiAir с уникален звездообразен дизайн използва нашия най-бърз динамичен двоен въздушен поток, който обгръща храната и минава през нея, осигурявайки равномерно готвене с перфектна текстура отвътре и отвън, за голямо разнообразие от вкусни ястия за 40% по-малко време**.
Получавайте напътствия през целия процес. Нашите нови програми за автоматично готвене премахват стреса от готвенето, когато бързате. Просто изберете вашата съставка и оставете Airfryer Combi да свърши останалото.
Изберете, настройте и се отпуснете. Изберете рецепта в приложението HomeID и я изпратете на Airfryer. Наблюдавайте напредъка на ястието си от комфорта на вашия диван. Над 10 000 вкусни рецепти, създадени за вашия Airfryer, с лесни инструкции стъпка по стъпка.***
Отзиви
Готвене на 1 кг пресни пържени картофи с 1 супена лъжица олио в сравнение с традиционно дълбоко пържене с 2 л
В сравнение с уреди Airfryer с технология RapidAir
Броят рецепти може да варира според държавата
Капацитетът от 2 кг се отнася за замразени картофи за пържене, пилешко месо, зеленчуци, печено... 8,3 л капацитет се отнася за общия обем на тигана
Въз основа на измерване във вътрешна лаборатория: приготвяне на едно пиле (AF настройка 160°C, без предварително загряване) и филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A.