Електрически кани
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Колекция Essentials Кана на Philips от серия 1000
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HD9314/90
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Спестете време с каната Philips Essential Collection серия 1000. Бързо пригответе любимите си топли напитки и сварете вода за готвене. Каната разполага с плосък нагревателен елемент за бързо завиране и лесно почистване.
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