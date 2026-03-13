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Колекция Essentials Кана на Philips от серия 1000

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Колекция EssentialsКана на Philips от серия 1000

HD9314/90

Колекция Essentials Кана на Philips от серия 1000

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Ръководства и документация

6420 010 01729 DFU_HD9314_EU9_UM

  • PDF файл, 4 MB
  • 13 March 2026

Спестете време с каната Philips Essential Collection серия 1000. Бързо пригответе любимите си топли напитки и сварете вода за готвене. Каната разполага с плосък нагревателен елемент за бързо завиране и лесно почистване.

  • PDF файл
  • 8 April 2026

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