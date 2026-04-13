Гореща вода за ежедневна употреба
Спестете време с каната Philips Essential Collection серия 1000. Бързо пригответе любимите си топли напитки и сварете вода за готвене. Каната разполага с плосък нагревателен елемент за бързо завиране и лесно почистване.
Издр., безоп. и ефик. при кипване
Интелигентен и удобен дизайн
Разгледайте пълния комплект за закуска
Комплект за закуска, проектиран за това, което е от значение. Разгледайте пълния комплект с кафемашина за филтърно кафе и тостер със същия дизайн.
Насладете се на бързо кипване и почистване без усилие със скрития нагревателен елемент от неръждаема стомана – перфектната комбинация от скорост и удобство за вашите любими топли напитки.
Не се тревожете за нищо. Нашата кана се изключва автоматично, когато водата заври, за да се избегне прегряване.
4.6
от 5
16
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
13/04/2026
Україна
Потвърден купувач
Чайник чудовий, довго вагалася чи купляти чи ні, зараз не шкодую та раджу купити такий
Този отзив е направен за Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000
Date of Use 2025-10-13
Този отзив е направен за Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000
Date of Use 2025-10-13
Duża stopa
27/01/2025
Polska
Estetyczny i funkcjonalny produkt . Polecam gorąco ten zakup
Този отзив е направен за Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Този отзив е направен за Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Kusia Kusia
28/08/2024
Polska
Bez uwag
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie mam uwag do czajnika, dla mnie jest wygodny i estetyczny. Nie mam się do czego przyczepić.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000