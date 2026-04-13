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  • Гореща вода за ежедневна употреба

Колекция EssentialsКана на Philips от серия 1000

HD9314/90

4.6

| (16) Отзиви | 86% препоръчват този продукт

Гореща вода за ежедневна употреба

Спестете време с каната Philips Essential Collection серия 1000. Бързо пригответе любимите си топли напитки и сварете вода за готвене. Каната разполага с плосък нагревателен елемент за бързо завиране и лесно почистване.

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Бързо кипване за топли напитки и много повече

Гореща вода за ежедневна употреба

  • Издр., безоп. и ефик. при кипване

  • Интелигентен и удобен дизайн

  • Разгледайте пълния комплект за закуска

Разгледайте пълния комплект за закуска

Разгледайте пълния комплект за закуска

Комплект за закуска, проектиран за това, което е от значение. Разгледайте пълния комплект с кафемашина за филтърно кафе и тостер със същия дизайн.

Плосък нагревателен елемент за бързо кипване и лесно почистване

Плосък нагревателен елемент за бързо кипване и лесно почистване

Насладете се на бързо кипване и почистване без усилие със скрития нагревателен елемент от неръждаема стомана – перфектната комбинация от скорост и удобство за вашите любими топли напитки.

Защита срещу прегаряне за осигуряване на безопасност

Защита срещу прегаряне за осигуряване на безопасност

Не се тревожете за нищо. Нашата кана се изключва автоматично, когато водата заври, за да се избегне прегряване.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

16

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

1

13/04/2026

Україна

Україна

Потвърден купувач

Чайник чудовий, довго вагалася чи купляти чи ні, зараз не шкодую та раджу купити такий

Този отзив е направен за Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000

Date of Use 2025-10-13

Този отзив е направен за Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000

Date of Use 2025-10-13

27/01/2025

Polska

Polska

Estetyczny i funkcjonalny produkt . Polecam gorąco ten zakup

Този отзив е направен за Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

Този отзив е направен за Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

28/08/2024

Polska

Polska

Bez uwag

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Nie mam uwag do czajnika, dla mnie jest wygodny i estetyczny. Nie mam się do czego przyczepić.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Essentials collection HD9314/90 Czajnik Philips z serii 1000

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