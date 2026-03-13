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Серия 5000, Connected Airfryer XL от серия 5000
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HD9280/90
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Трябва ли да махна гумената тапа от тигана на Airfryer?
Как да сваля кошницата на Philips Airfryer от кофата?
Как да почистя моя Philips Airfryer
Аксесоар за Airfryer 6,2 L, 8,3 L и 9 LНабор за готвене с 2 слоя
Аксесоар за AirfryerМного голям комплект за печене
Бял дим излиза от моя Philips Airfryer
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