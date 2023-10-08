Технология Rapid Air
1,2 кг, 6,2 l
Черно
Свързан
Изберете рецепта, изпратете я на Airfryer и наблюдавайте процеса на готвене, докато си седите удобно на дивана. Когато ястието ви е готово, ще получите предупреждение.
Технологията Rapid Air с уникалния си дизайн тип „морска звезда“ завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина.
Philips Airfryer използва горещ въздух, за да приготви любимите ви храни до хрупкаво съвършенство, с до 90% по-малко мазнина.*
4.9
от 5
49
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Ета1
08/10/2023
България
Изхвърлих микровълновата заради този уред :)
Махнах микровълновата с идеята да започна да приготвям и претоплям храна по по-здравословен начин и съм много доволна от това решение. Ползвам го ежедневно, най-вече в работни дни, вечер след работа, при липса на много време за приготвяне на вечеря - пека месо, картофи, баница, претоплям храна.
Предимства
Бързо приготвяне на вечеря
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000, Connected HD9280/90 Airfryer XL от серия 5000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000, Connected HD9280/90 Airfryer XL от серия 5000
ViliaS
09/03/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Смачна та корисна їжа без жиру
При першому використанні печі дотримувались рекомендацій щодо часу та температури і все вдалося. Але контролювати процес приготування страв дуже просто, тому можна самостійно підбирати режими згідно з власним досвідом і смаком.
Предимства
Готувати дуже просто.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
den.levko
25/01/2023
Україна
Найкраще співвідношення сума=смак
Швидкість приготування та сама ідеологія мультипечей Philips припала мені до душі, радитиму всім
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
Броят рецепти може да варира според държавата
В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок
В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips
Средни проценти въз основа на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880