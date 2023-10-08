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  • Здравословно. Вкусно. А сега и свързано.
  • Здравословно. Вкусно. А сега и свързано.
  • Здравословно. Вкусно. А сега и свързано.
  • Здравословно. Вкусно. А сега и свързано.
  • Здравословно. Вкусно. А сега и свързано.
  • Здравословно. Вкусно. А сега и свързано.
  • Здравословно. Вкусно. А сега и свързано.
  • Здравословно. Вкусно. А сега и свързано.
  • Здравословно. Вкусно. А сега и свързано.
  • Здравословно. Вкусно. А сега и свързано.
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Серия 5000, ConnectedAirfryer XL от серия 5000

HD9280/90

4.9
| (49) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Здравословно. Вкусно. А сега и свързано.
Изберете от стотиците* вкусни ястия, препоръчани въз основа на вашите предпочитания. Сдвоете с приложението HomeID, изберете рецепта и я изпратете на вашия Airfryer. Следете приготвянето на храната от комфорта на дивана – приложението ще ви каже, когато тя е готова!
Виж всички предимства

Сдвоете с HomeID за най-добрите кулинарни резултати

Здравословно. Вкусно. А сега и свързано.

  • Технология Rapid Air

  • 1,2 кг, 6,2 l

  • Черно

  • Свързан

Следете готвенето от телефона или таблета си

Изберете рецепта, изпратете я на Airfryer и наблюдавайте процеса на готвене, докато си седите удобно на дивана. Когато ястието ви е готово, ще получите предупреждение.

Здравословно пържене с технологията Rapid Air

Здравословно пържене с технологията Rapid Air

Технологията Rapid Air с уникалния си дизайн тип „морска звезда“ завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина.

Пържете с до 90% по-малко мазнина*

Пържете с до 90% по-малко мазнина*

Philips Airfryer използва горещ въздух, за да приготви любимите ви храни до хрупкаво съвършенство, с до 90% по-малко мазнина.*

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

49

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

3
2

08/10/2023

България

България

Изхвърлих микровълновата заради този уред :)

Махнах микровълновата с идеята да започна да приготвям и претоплям храна по по-здравословен начин и съм много доволна от това решение. Ползвам го ежедневно, най-вече в работни дни, вечер след работа, при липса на много време за приготвяне на вечеря - пека месо, картофи, баница, претоплям храна.

Предимства

Бързо приготвяне на вечеря

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000, Connected HD9280/90 Airfryer XL от серия 5000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000, Connected HD9280/90 Airfryer XL от серия 5000

09/03/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Смачна та корисна їжа без жиру

При першому використанні печі дотримувались рекомендацій щодо часу та температури і все вдалося. Але контролювати процес приготування страв дуже просто, тому можна самостійно підбирати режими згідно з власним досвідом і смаком.

Предимства

Готувати дуже просто.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

25/01/2023

Україна

Україна

Найкраще співвідношення сума=смак

Швидкість приготування та сама ідеологія мультипечей Philips припала мені до душі, радитиму всім

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

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      1. Броят рецепти може да варира според държавата

      2. В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок

      3. В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips

      4. Средни проценти въз основа на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880