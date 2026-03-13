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Серия 3000 Airfryer XL

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Серия 3000Airfryer XL

HD9270/00

Серия 3000 Airfryer XL

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Ръководства и документация

UKCA-Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 469.3 kB
  • 13 March 2026

Airfryer Spectre IIB Non-WiFi EEU2

  • PDF файл, 735.3 kB
  • 13 March 2026

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