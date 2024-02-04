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  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*

Серия 3000Airfryer XL

HD9270/00

4.9
| (26) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
Насладете се на здравословна храна, която е хрупкава отвън и крехка отвътре, благодарение на технологията Rapid Air. Изтеглете приложението NutriU, за да откривате стотици вкусни рецепти всеки ден.
Виж всички предимства

Благодарение на технологията Rapid Air

Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*

  • Технология Rapid Air

  • 1,2 кг, 6,2 l

  • Бяло

Здравословно пържене с технологията Rapid Air

Здравословно пържене с технологията Rapid Air

Технологията Rapid Air с уникалния си дизайн тип „морска звезда“ завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина.

Рецепти, персонализирани според вашите предпочитания

Рецепти, персонализирани според вашите предпочитания

Получавайте ежедневни препоръки за рецепти, които отговарят на предпочитанията на вашето семейство. Колкото повече използвате NutriU, толкова по-добре то може да пригоди идеи за вкусни рецепти според вашите нужди. Вдъхновете се от други готвачи и следвайте хора със сходни вкусове***.

Функция за поддържане на топлината

Функция за поддържане на топлината

Насладете се на ястието, когато сте готови. Включете режима за поддържане на топлината и храната ви ще остане на идеалната температура до 30 минути.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

26

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
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04/02/2024

България

България

Супер практичен

Много полезен уред. Картофките стават супер вкусни с изключително малко мазнина. Вкусни стават също кюфтенца, пържоли, омлети, и печени зеленчуци. В уреда ми харесва това, че не трябва да се наблюдава по време на процеса готвене. Има си звуков индикатор, който те известява. Всичко става бързо и вкусно.

Предимства

С много малко мазнина

Недостатъци

Някои рецепти, трябва да се изпробват няколко пъти, до като се уцели правилните пропорции и време за готвене.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL

06/09/2021

България

България

Невериятно се пържи без олио

Невериятно се пържи без олио. Още от първия път ми се получиха всички рецепти.

Предимства

Лесно,бързо и с таймер

Недостатъци

черен цвят

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Основен HD9260/90 Airfryer XL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Основен HD9260/90 Airfryer XL

11/12/2024

Slovensko

Slovensko

Airfrayer

Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok

Предимства

Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja

Недостатъци

Zatiaľ nemám

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL

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      Откази от отговорност

      1. В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips

      2. В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок.

      3. Налично само в държави с HomeID общност

      4. Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.