Технология Rapid Air
1,2 кг, 6,2 l
Бяло
Технологията Rapid Air с уникалния си дизайн тип „морска звезда“ завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина.
Получавайте ежедневни препоръки за рецепти, които отговарят на предпочитанията на вашето семейство. Колкото повече използвате NutriU, толкова по-добре то може да пригоди идеи за вкусни рецепти според вашите нужди. Вдъхновете се от други готвачи и следвайте хора със сходни вкусове***.
Насладете се на ястието, когато сте готови. Включете режима за поддържане на топлината и храната ви ще остане на идеалната температура до 30 минути.
4.9
от 5
26
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Пламен 26
04/02/2024
България
Супер практичен
Много полезен уред. Картофките стават супер вкусни с изключително малко мазнина. Вкусни стават също кюфтенца, пържоли, омлети, и печени зеленчуци. В уреда ми харесва това, че не трябва да се наблюдава по време на процеса готвене. Има си звуков индикатор, който те известява. Всичко става бързо и вкусно.
Предимства
С много малко мазнина
Недостатъци
Някои рецепти, трябва да се изпробват няколко пъти, до като се уцели правилните пропорции и време за готвене.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL
hermosa mari
06/09/2021
България
Невериятно се пържи без олио
Невериятно се пържи без олио. Още от първия път ми се получиха всички рецепти.
Предимства
Лесно,бързо и с таймер
Недостатъци
черен цвят
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Основен HD9260/90 Airfryer XL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Основен HD9260/90 Airfryer XL
Funkii
11/12/2024
Slovensko
Airfrayer
Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok
Предимства
Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja
Недостатъци
Zatiaľ nemám
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips
В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок.
Налично само в държави с HomeID общност
Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.