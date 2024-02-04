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  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*

ОсновенAirfryer XL

HD9260/90

4.9
| (26) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
Въздухът е новата мазнина. Airfryer на Philips е единственият фритюрник с горещ въздух с превъзходната технология Rapid Air за изпържване на любимите ви храни с малко или никаква добавена мазнина и с до 90% по-малко мазнини. Наслаждавайте се на по-хрупкава храна с Rapid Air на Philips за 7 пъти по-бърз въздушен поток.
Виж всички предимства

7 пъти по-бърз въздушен поток за по-хрупкава храна*

Пържени картофки с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*

  • Технология Rapid Air

  • 1,2 kg, 5 порции

  • Черно

Оригиналният Airfryer със 7 пъти по-бърз въздушен поток*

Оригиналният Airfryer със 7 пъти по-бърз въздушен поток*

Airfryer на Philips съчетава дизайн на дъното от тип „морска звезда“ с бързо циркулиращ свръхтопъл въздух, което води до оптимално разпределение на топлината. Тази уникална комбинация позволява на фритюрника да приготвя различни храни до получаване на вкусен и хрупкав резултат с малко или никаква добавена мазнина.

XL размер, 1,2 kg капацитет за готвене

XL размер, 1,2 kg капацитет за готвене

Airfryer XL на Philips е проектиран с мисъл за Вашето семейство. Тавата с капацитет 7 L може да се справи с различни ястия. Приготвяйте до 5 порции храна или 1,2 kg пържени картофи наведнъж за Вашето семейство и приятели.

Удобна настройка за готвене "Запазване на любимо"

Удобна настройка за готвене "Запазване на любимо"

Всички си имаме любими ястия. Независимо дали става дума за топла закуска, или за любима семейна вечеря, с Airfryer XL на Philips е лесно да запазите приготвянето на любимото си ястие в идеалното време и при идеалната температура за готвене без стрес.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

26

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

04/02/2024

България

България

Супер практичен

Много полезен уред. Картофките стават супер вкусни с изключително малко мазнина. Вкусни стават също кюфтенца, пържоли, омлети, и печени зеленчуци. В уреда ми харесва това, че не трябва да се наблюдава по време на процеса готвене. Има си звуков индикатор, който те известява. Всичко става бързо и вкусно.

Предимства

С много малко мазнина

Недостатъци

Някои рецепти, трябва да се изпробват няколко пъти, до като се уцели правилните пропорции и време за готвене.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL

06/09/2021

България

България

Невериятно се пържи без олио

Невериятно се пържи без олио. Още от първия път ми се получиха всички рецепти.

Предимства

Лесно,бързо и с таймер

Недостатъци

черен цвят

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Основен HD9260/90 Airfryer XL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Основен HD9260/90 Airfryer XL

11/12/2024

Slovensko

Slovensko

Airfrayer

Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok

Предимства

Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja

Недостатъци

Zatiaľ nemám

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL

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      1. В сравнение с пържени картофки и пилешки бутчета в обикновена фурна

      2. Технологията Philips Rapid Air увеличава скоростта на въздушния поток в кошницата със 7 пъти в сравнение със скоростта на въздушния поток във Viva Airfryer на Philips с плоско дъно

      3. В сравнение с пресните картофки, изпържени в обикновен фритюрник Philips