Технология Rapid Air
1,2 kg, 5 порции
Черно
Airfryer на Philips съчетава дизайн на дъното от тип „морска звезда“ с бързо циркулиращ свръхтопъл въздух, което води до оптимално разпределение на топлината. Тази уникална комбинация позволява на фритюрника да приготвя различни храни до получаване на вкусен и хрупкав резултат с малко или никаква добавена мазнина.
Airfryer XL на Philips е проектиран с мисъл за Вашето семейство. Тавата с капацитет 7 L може да се справи с различни ястия. Приготвяйте до 5 порции храна или 1,2 kg пържени картофи наведнъж за Вашето семейство и приятели.
Всички си имаме любими ястия. Независимо дали става дума за топла закуска, или за любима семейна вечеря, с Airfryer XL на Philips е лесно да запазите приготвянето на любимото си ястие в идеалното време и при идеалната температура за готвене без стрес.
4.9
от 5
26
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Пламен 26
04/02/2024
България
Супер практичен
Много полезен уред. Картофките стават супер вкусни с изключително малко мазнина. Вкусни стават също кюфтенца, пържоли, омлети, и печени зеленчуци. В уреда ми харесва това, че не трябва да се наблюдава по време на процеса готвене. Има си звуков индикатор, който те известява. Всичко става бързо и вкусно.
Предимства
С много малко мазнина
Недостатъци
Някои рецепти, трябва да се изпробват няколко пъти, до като се уцели правилните пропорции и време за готвене.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL
hermosa mari
06/09/2021
България
Невериятно се пържи без олио
Невериятно се пържи без олио. Още от първия път ми се получиха всички рецепти.
Предимства
Лесно,бързо и с таймер
Недостатъци
черен цвят
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Основен HD9260/90 Airfryer XL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Основен HD9260/90 Airfryer XL
Funkii
11/12/2024
Slovensko
Airfrayer
Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok
Предимства
Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja
Недостатъци
Zatiaľ nemám
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
В сравнение с пържени картофки и пилешки бутчета в обикновена фурна
Технологията Philips Rapid Air увеличава скоростта на въздушния поток в кошницата със 7 пъти в сравнение със скоростта на въздушния поток във Viva Airfryer на Philips с плоско дъно
В сравнение с пресните картофки, изпържени в обикновен фритюрник Philips