Готвене
Всички серии
Airfryer Airfryer от серия 5000 с възможност за свързване
Поддръжка
HD9255/30
Отидете в магазина
Влезте или създайте акаунт
Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
всичко (3)
Устройство (1)
Трябва ли да махна гумената тапа от тигана на Airfryer?
Как да сваля кошницата на Philips Airfryer от кофата?
Как да почистя моя Philips Airfryer
Аксесоар за AirfryerГолям комплект за печене
Бял дим излиза от моя Philips Airfryer
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем