  • Ястия, пълни с вкус. Без надзор. Допълнителен капацитет.
нов

Серия Philips 3000Мултикукър

HD2823/80

Ястия, пълни с вкус. Без надзор. Допълнителен капацитет.
За разлика от традиционните мултикукъри, мултикукърът Philips разполага с истинско автоматично освобождаване на налягането за безопасно и лесно готвене без нужда от ръчно завъртане на клапанa, както и с технология DualPulse, която създава прецизна крива на готвене чрез редуване на високо и ниско налягане за отключване на по-дълбок и богат вкус. 35 усъвършенствани предварително зададени програми с допълнителен капацитет от 8 л за истинско готвене без усилия.
35-в-1 мултиготвене с едно докосване на бутон

  • По-безопасно, по-бързо готвене без ръчна намеса

  • 35 предварителни настройки за безкрайно разнообразие с по-малко усилия

  • Запечатва допълнителен вкус за по-богати резултати

  • 8 л допълнителен капацитет, идеален за събирания с приятели и ежедневни ястия

Истинско автоматично освобождаване на налягането, без ръчни стъпки

За разлика от традиционните мултикукъри*, не се изисква ръчно завъртане на клапан или натискане на бутон. Парата се освобождава автоматично в края на готвенето под налягане — наистина безусилно готвене от начало до край.

Резултати от ново ниво с технологията DualPulse Pressure

За разлика от традиционните мултикукъри*, които поддържат постоянно налягане, нашата нова технология редува високо и ниско налягане, за да създаде прецизна крива на готвене, която запечатва вкуса. До 13% по-сочно** и 28% по-крехко** месо.

35-в-1 предварително зададени програми за готвене на една ръка разстояние

35 предварително зададени програми — от говеждо, агнешко, пилешко и патешко до зеленчуци, морски дарове, боб, супа, ориз и други — с различни методи на готвене: от готвене под налягане, задушаване, печене, бавно готвене, сотиране, готвене на пара, конфитюр, кисело мляко до претопляне. Също така ръчните настройки ви позволяват да персонализирате времето за готвене, температурата и нивото на налягане, както и два преки пътя за запазване на любимите ви настройки.

Технически данни

      Откази от отговорност

      1. В сравнение с HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

      2. Тест с WBSF и загуба на влажност при свинско и пилешко месо, в сравнение с готвене на котлон.

      3. Базирано на вътрешни лабораторни измервания с мултикукъри Philips. Времето за готвене е измерено за супа от червен боб или говеждо (от загряване до освобождаване на цялото налягане) спрямо готвене на котлон, до добре сготвени резултати. Точните проценти може да варират според продукта.