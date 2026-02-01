нов
HD2823/80
По-безопасно, по-бързо готвене без ръчна намеса
35 предварителни настройки за безкрайно разнообразие с по-малко усилия
Запечатва допълнителен вкус за по-богати резултати
8 л допълнителен капацитет, идеален за събирания с приятели и ежедневни ястия
За разлика от традиционните мултикукъри*, не се изисква ръчно завъртане на клапан или натискане на бутон. Парата се освобождава автоматично в края на готвенето под налягане — наистина безусилно готвене от начало до край.
За разлика от традиционните мултикукъри*, които поддържат постоянно налягане, нашата нова технология редува високо и ниско налягане, за да създаде прецизна крива на готвене, която запечатва вкуса. До 13% по-сочно** и 28% по-крехко** месо.
35 предварително зададени програми — от говеждо, агнешко, пилешко и патешко до зеленчуци, морски дарове, боб, супа, ориз и други — с различни методи на готвене: от готвене под налягане, задушаване, печене, бавно готвене, сотиране, готвене на пара, конфитюр, кисело мляко до претопляне. Също така ръчните настройки ви позволяват да персонализирате времето за готвене, температурата и нивото на налягане, както и два преки пътя за запазване на любимите ви настройки.
В сравнение с HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Тест с WBSF и загуба на влажност при свинско и пилешко месо, в сравнение с готвене на котлон.
Базирано на вътрешни лабораторни измервания с мултикукъри Philips. Времето за готвене е измерено за супа от червен боб или говеждо (от загряване до освобождаване на цялото налягане) спрямо готвене на котлон, до добре сготвени резултати. Точните проценти може да варират според продукта.