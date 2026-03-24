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Колекция Essentials Тостер на Philips от серия 1000
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HD2510/90
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Препичайте всеки хляб точно както ви харесва с тостер Philips Essentials Collection от серия 1000. От леко хрупкаво до златисто кафяво – 6 настройки за препичане правят всичко възможно.
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