ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • KA_2023_HD2510_90_RFT_Fullframe_Core.tif
  • KA_2023_HD2510_90_RFT_Fullframe_Core.tif

Колекция EssentialsТостер на Philips от серия 1000

HD2510/90

5

| (1) Рецензия

Хрупкав тост всеки ден

Препичайте всеки хляб точно както ви харесва с тостер Philips Essentials Collection от серия 1000. От леко хрупкаво до златисто кафяво – 6 настройки за препичане правят всичко възможно.

Виж всички предимства

Препичайте както желаете с 6 настройки на препичане

Хрупкав тост всеки ден

  • Над., безоп. и еф. препичане

  • Интелигентен и удобен дизайн

  • Разгледайте пълния комплект за закуска

Разгледайте пълния комплект за закуска

Разгледайте пълния комплект за закуска

Комплект за закуска, проектиран за това, което е от значение. Разгледайте пълния комплект с кафемашина за филтърно кафе и кана със същия дизайн.

6 настройки за препичане за точния тип препечени филийки, които харесвате

6 настройки за препичане за точния тип препечени филийки, които харесвате

Шестте настройки ви позволяват да препичате различни видове хляб без риск от изгаряне. Регулирайте настройката за препичане, за да получите точния тип препечени филийки, които харесвате.

2 големи отделения за различни размери хляб

2 големи отделения за различни размери хляб

Насладете се на многофункционалността с две широки отделения, подходящи за най-различни филии – от хляб до гевреци и всякакви други видове.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

1

Рецензия

4
3
2
1

22/08/2024

România

România

Foarte delicat si eficient

A fost avantajos la preț și arata foarte bine. Produs foarte bun.

Този отзив е направен за Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000

Този отзив е направен за Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!