HD2510/90
Хрупкав тост всеки ден
Препичайте всеки хляб точно както ви харесва с тостер Philips Essentials Collection от серия 1000. От леко хрупкаво до златисто кафяво – 6 настройки за препичане правят всичко възможно.
Над., безоп. и еф. препичане
Интелигентен и удобен дизайн
Разгледайте пълния комплект за закуска
Комплект за закуска, проектиран за това, което е от значение. Разгледайте пълния комплект с кафемашина за филтърно кафе и кана със същия дизайн.
Шестте настройки ви позволяват да препичате различни видове хляб без риск от изгаряне. Регулирайте настройката за препичане, за да получите точния тип препечени филийки, които харесвате.
Насладете се на многофункционалността с две широки отделения, подходящи за най-различни филии – от хляб до гевреци и всякакви други видове.
5.0
от 5
1
Рецензия
Birsan
22/08/2024
România
Foarte delicat si eficient
A fost avantajos la preț și arata foarte bine. Produs foarte bun.
Този отзив е направен за Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000
Този отзив е направен за Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000