Дълготрайна свежест и защита за домове с домашни любимци
Оригинален сменяем филтър за пречиствател на въздуха Philips Pet: 4-слойна система с предфилтър, HEPA филтър, активен въглен и формула за улавяне на миризми, която улавя косми от домашни любимци, алергени и премахва миризми от козина, котешка тоалетна и отпадъци от домашни любимци за по-чист въздух.
Съвместим със серия 3000
В кутията: 1 филтър
Живот до 1 година
Оригинални филтри на Philips
Резервен филтър за пречистватели на въздух Philips PureProtect Pet серия 3000: AC3360. Можете да намерите модела на вашия пречиствател на въздух на дъното на уреда
4-слойната система комбинира предфилтър, HEPA филтър, активен въглен и формула за улавяне на миризми. Улавя 99,97% от частиците с размер до 0,003 микрона (1), ефективно премахвайки козина от домашни любимци, алергени, миризми (2), бактерии и вируси.
Оригиналният филтър на Philips е проектиран така, че да пасва идеално на вашия уред. Винаги използвайте филтъра на Philips за оптимална работа.
5.0
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Lielā zive
10/09/2026
Latvija
labs filtrs
Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Janakene 0508
06/09/2026
Eesti
Filter vähendab lemmikloomade lõhnu
See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Truk98
04/09/2026
Lietuva
Okey
Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
(1) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по DIN71460 с NaCl аерозол 0.003 µm, iUTA
(2) Проверено от независима лаборатория премахване на 5 миризми от домашни любимци: Сероводород (H₂S), Амоняк (NH₃), Метантиол (CH₃SH), Оцетна киселина (CH₃COOH) и Триметиламин (N(CH₃)₃).
(3) Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата.