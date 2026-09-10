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  • Дълготрайна свежест и защита за домове с домашни любимци
  • Дълготрайна свежест и защита за домове с домашни любимци
  • Дълготрайна свежест и защита за домове с домашни любимци
  • Дълготрайна свежест и защита за домове с домашни любимци
  • Дълготрайна свежест и защита за домове с домашни любимци
  • Дълготрайна свежест и защита за домове с домашни любимци
  • Дълготрайна свежест и защита за домове с домашни любимци
  • Дълготрайна свежест и защита за домове с домашни любимци
  • Дълготрайна свежест и защита за домове с домашни любимци
  • Дълготрайна свежест и защита за домове с домашни любимци

PureProtect Pet серия 3000HEPA филтър NanoProtect

FY3110/00

5

| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Дълготрайна свежест и защита за домове с домашни любимци

Оригинален сменяем филтър за пречиствател на въздуха Philips Pet: 4-слойна система с предфилтър, HEPA филтър, активен въглен и формула за улавяне на миризми, която улавя косми от домашни любимци, алергени и премахва миризми от козина, котешка тоалетна и отпадъци от домашни любимци за по-чист въздух.

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Съвместими продукти
PureProtect Pet серия 3000

PureProtect Pet серия 3000
Интелигентен пречиствател за домашни любимци

AC3360/11

Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци

Дълготрайна свежест и защита за домове с домашни любимци

  • Съвместим със серия 3000

  • В кутията: 1 филтър

  • Живот до 1 година

  • Оригинални филтри на Philips

Съвместим с PureProtectPet серия 3000

Съвместим с PureProtectPet серия 3000

Резервен филтър за пречистватели на въздух Philips PureProtect Pet серия 3000: AC3360. Можете да намерите модела на вашия пречиствател на въздух на дъното на уреда

4-слоен HEPA филтър улавя 99,97% от ултрафините частици

4-слоен HEPA филтър улавя 99,97% от ултрафините частици

4-слойната система комбинира предфилтър, HEPA филтър, активен въглен и формула за улавяне на миризми. Улавя 99,97% от частиците с размер до 0,003 микрона (1), ефективно премахвайки козина от домашни любимци, алергени, миризми (2), бактерии и вируси.

Оригинален филтър на Philips за най-добра производителност

Оригинален филтър на Philips за най-добра производителност

Оригиналният филтър на Philips е проектиран така, че да пасва идеално на вашия уред. Винаги използвайте филтъра на Philips за оптимална работа.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

10/09/2026

Latvija

Latvija

labs filtrs

Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

06/09/2026

Eesti

Eesti

Filter vähendab lemmikloomade lõhnu

See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Okey

Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

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      Откази от отговорност

      1. (1) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по DIN71460 с NaCl аерозол 0.003 µm, iUTA

      2. (2) Проверено от независима лаборатория премахване на 5 миризми от домашни любимци: Сероводород (H₂S), Амоняк (NH₃), Метантиол (CH₃SH), Оцетна киселина (CH₃COOH) и Триметиламин (N(CH₃)₃).

      3. (3) Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата.