ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
  • Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци

PureProtect Pet серия 3000Интелигентен пречиствател за домашни любимци

AC3360/11

5
| (21) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци
Споделянето на дома с домашни любимци носи любов и безпорядък. Пречиствателят за домашни любимци Philips ефективно улавя козина и неутрализира обичайните миризми от домашни любимци. Тихата му работа и дизайн, съобразен с домашните любимци, създават по-чист и спокоен дом за вас и вашите любимци.
Виж всички предимства

Интелигентен, тих и създаден за живот с домашни любимци

Ефективно улавя козина и миризми от домашни любимци

  • Проектиран за домове с домашни любимци

  • Насочен към 5 основни миризми от домашни любимци

  • HEPA филтър, активен въглен, формула за улавяне на миризми

  • Безопасен дизайн за домашни любимци у дома

Премахва >90% от летящите косми на домашни любимци за по-малко от 1 час

Премахва >90% от летящите косми на домашни любимци за по-малко от 1 час

Ако живеете с домашни любимци, знаете колко бързо се натрупва козината им. Този пречиствател за домашни любимци използва кръгов въздушен поток и ефекта на Бернули, за да повдига и улавя както плаващите, така и полегналите косми, премахвайки над 90% от тях за по-малко от час (1) за по-чист дом с по-малко усилия.

Ефективно премахва миризми от домашни любимци

Ефективно премахва миризми от домашни любимци

Слоят с активен въглен с формула Odor-Trap улавя и неутрализира 5 често срещани миризми от домашни любимци (2), включително миризми от отпадъци, мокра козина, купички за храна и места за тоалетна. Това помага домът ви да остане свеж и уютен.

Мощен дори в по-големи помещения

Мощен дори в по-големи помещения

С CADR от 400 m3/ч (3), този пречиствател за домашни любимци осигурява силен въздушен поток, който премахва козина, миризми и алергени за минути. Ефективно пречиства помещения до 104m2 (3), което го прави идеален за всекидневни, спални или всяко пространство, споделяно с домашни любимци.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

21

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

19/05/2026

България

България

Тих и ефикасен

Много тих и дискретен продукт, който се справи отлично с предизвикателството на една дългокосместа котка в активен период на смяна на козината. Ненатрапващ се модерен дизайн и лесна поддръжка. Силно препоръчвам.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци

Date of Use 2026-05-07

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци

Date of Use 2026-05-07

18/05/2026

България

България

Чудесен продукт

Силно препоръчвам, особено за домакинства с домашни любимци. Космите от двете ни котки по пода и мебелите значително намаляха. Уредът е тих и не създава никакъв дискомфорт.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци

Date of Use 2026-05-11

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци

Date of Use 2026-05-11

17/05/2026

България

България

Препоръчвам!!

С алегирчна астма съм към козина и прах, от както използвам пречиствателя се чувствам много по-добре

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци

Date of Use 2026-04-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци

Date of Use 2026-04-29

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. (1) Отстраняването на паднала козина е тествано от вътрешна лаборатория в камера от 30m³ с режим за домашни любимци. Степен на въздушно разпространение: тествано от външна лаборатория в камера от 3m³ с режим за домашни любимци. Резултатите може да варират според средата, вида и броя на домашните любимци.

      2. (2) Тествано от външна лаборатория в камера от 30m³ с режим Турбо за 1 час. Петте вида миризми, свързани с домашни любимци, се отнасят до: сероводород, амоняк, метантиол, оцетна киселина и триметиламин.

      3. (3) CADR тестван според GB/T18801-2022. Подходящата площ за пречистване е изчислена според стандарта NRCC-54013.

      4. (4) От въздуха, преминаващ през филтъра, тествано според DIN71460 с NaCl аерозол от 0.003 µm.

      5. (5) Звуково налягане, IEC 60704, на 1.5 м.