Проектиран за домове с домашни любимци
Насочен към 5 основни миризми от домашни любимци
HEPA филтър, активен въглен, формула за улавяне на миризми
Безопасен дизайн за домашни любимци у дома
Ако живеете с домашни любимци, знаете колко бързо се натрупва козината им. Този пречиствател за домашни любимци използва кръгов въздушен поток и ефекта на Бернули, за да повдига и улавя както плаващите, така и полегналите косми, премахвайки над 90% от тях за по-малко от час (1) за по-чист дом с по-малко усилия.
Слоят с активен въглен с формула Odor-Trap улавя и неутрализира 5 често срещани миризми от домашни любимци (2), включително миризми от отпадъци, мокра козина, купички за храна и места за тоалетна. Това помага домът ви да остане свеж и уютен.
С CADR от 400 m3/ч (3), този пречиствател за домашни любимци осигурява силен въздушен поток, който премахва козина, миризми и алергени за минути. Ефективно пречиства помещения до 104m2 (3), което го прави идеален за всекидневни, спални или всяко пространство, споделяно с домашни любимци.
5.0
от 5
21
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Стела Ш.
19/05/2026
България
Тих и ефикасен
Много тих и дискретен продукт, който се справи отлично с предизвикателството на една дългокосместа котка в активен период на смяна на козината. Ненатрапващ се модерен дизайн и лесна поддръжка. Силно препоръчвам.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци
Date of Use 2026-05-07
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци
Date of Use 2026-05-07
Ния П.
18/05/2026
България
Чудесен продукт
Силно препоръчвам, особено за домакинства с домашни любимци. Космите от двете ни котки по пода и мебелите значително намаляха. Уредът е тих и не създава никакъв дискомфорт.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци
Date of Use 2026-05-11
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци
Date of Use 2026-05-11
Славена
17/05/2026
България
Препоръчвам!!
С алегирчна астма съм към козина и прах, от както използвам пречиствателя се чувствам много по-добре
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци
Date of Use 2026-04-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци
Date of Use 2026-04-29
(1) Отстраняването на паднала козина е тествано от вътрешна лаборатория в камера от 30m³ с режим за домашни любимци. Степен на въздушно разпространение: тествано от външна лаборатория в камера от 3m³ с режим за домашни любимци. Резултатите може да варират според средата, вида и броя на домашните любимци.
(2) Тествано от външна лаборатория в камера от 30m³ с режим Турбо за 1 час. Петте вида миризми, свързани с домашни любимци, се отнасят до: сероводород, амоняк, метантиол, оцетна киселина и триметиламин.
(3) CADR тестван според GB/T18801-2022. Подходящата площ за пречистване е изчислена според стандарта NRCC-54013.
(4) От въздуха, преминаващ през филтъра, тествано според DIN71460 с NaCl аерозол от 0.003 µm.
(5) Звуково налягане, IEC 60704, на 1.5 м.