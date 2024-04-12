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  • Оригинален филтър за овлажняване за серия 2000
  • Оригинален филтър за овлажняване за серия 2000
  • Оригинален филтър за овлажняване за серия 2000
  • Оригинален филтър за овлажняване за серия 2000
  • Оригинален филтър за овлажняване за серия 2000
  • Оригинален филтър за овлажняване за серия 2000
  • Оригинален филтър за овлажняване за серия 2000
  • Оригинален филтър за овлажняване за серия 2000

Овлажнител от серия 2000Филтър за овлажняване

FY1190/30

2.3
| (3) Отзиви
Оригинален филтър за овлажняване за серия 2000
Оригиналният филтър за овлажняване на Philips пасва идеално на вашия уред, като осигурява постоянно висока производителност. Той използва технологията NanoCloud за отделяне на невидима мъгла, овлажнявайки въздуха с до 99% по-малко разпространение на бактерии (1)
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Съвместими продукти
Серия 2000

Серия 2000
Овлажнител на въздух

HU2510/10

Технология NanoCloud с хигиенично овлажняване

Оригинален филтър за овлажняване за серия 2000

  • Съвместим със серия 2000

  • В комплекта: 1 филтър

  • Експлоатационен живот от 6 месеца

  • Оригинален филтър на Philips

Съвместим с овлажнители Philips серия 2000

Съвместим с овлажнители Philips серия 2000

Резервни филтри за овлажнител Philips за серия 2000: HU2510. Можете да откриете модела на вашия овлажнител в долната част на устройството.

Дълъг живот на филтрите до 6 месеца

Дълъг живот на филтрите до 6 месеца

Филтрите осигуряват оптимална ефективност до 6 месеца (1), което намалява неудобствата и разходите

Оригинален филтър на Philips за най-добра производителност

Оригинален филтър на Philips за най-добра производителност

Оригиналният филтър на Philips е проектиран така, че да пасва идеално на вашия уред. Винаги използвайте филтъра на Philips за оптимална работа.

Технически данни

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Отзиви

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2.3

от 5

3

Отзиви

4
3
2

12/04/2024

Україна

Україна

Фільтр для зволожувача

Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

09/03/2025

Україна

Україна

Де знайти ваш фільтр???

Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?

Недостатъци

Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.

Този отзив е направен за Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Този отзив е направен за Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

16/02/2025

Україна

Україна

Погана якість

Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!

Предимства

Безшумний вентилятор

Недостатъци

Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.

Този отзив е направен за Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Този отзив е направен за Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

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      1. (1) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.

      2. (2) В сравнение със стандартните ултразвукови овлажнителни модули, които не съдържат допълнителна технология за намаляване на разпространението на бактерии, тествани от независима лаборатория