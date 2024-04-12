FY1190/30
Съвместим със серия 2000
В комплекта: 1 филтър
Експлоатационен живот от 6 месеца
Оригинален филтър на Philips
Резервни филтри за овлажнител Philips за серия 2000: HU2510. Можете да откриете модела на вашия овлажнител в долната част на устройството.
Филтрите осигуряват оптимална ефективност до 6 месеца (1), което намалява неудобствата и разходите
Оригиналният филтър на Philips е проектиран така, че да пасва идеално на вашия уред. Винаги използвайте филтъра на Philips за оптимална работа.
2.3
от 5
3
Отзиви
Yulia_29
12/04/2024
Україна
Фільтр для зволожувача
Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
superalina
09/03/2025
Україна
Де знайти ваш фільтр???
Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?
Недостатъци
Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.
Този отзив е направен за Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Този отзив е направен за Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Валентин2025
16/02/2025
Україна
Погана якість
Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!
Предимства
Безшумний вентилятор
Недостатъци
Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.
Този отзив е направен за Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Този отзив е направен за Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
(1) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.
(2) В сравнение със стандартните ултразвукови овлажнителни модули, които не съдържат допълнителна технология за намаляване на разпространението на бактерии, тествани от независима лаборатория