Пречистватели и овлажнители на въздух
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Овлажнител от серия 2000 Филтър за овлажняване
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FY1190/30
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Оригиналният филтър за овлажняване на Philips пасва идеално на вашия уред, като осигурява постоянно висока производителност. Той използва технологията NanoCloud за отделяне на невидима мъгла, овлажнявайки въздуха с до 99% по-малко разпространение на бактерии (1)
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