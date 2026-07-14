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Овлажнител от серия 2000 Филтър за овлажняване

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Овлажнител от серия 2000Филтър за овлажняване

FY1190/30

Овлажнител от серия 2000 Филтър за овлажняване

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Ръководства и документация

Оригиналният филтър за овлажняване на Philips пасва идеално на вашия уред, като осигурява постоянно висока производителност. Той използва технологията NanoCloud за отделяне на невидима мъгла, овлажнявайки въздуха с до 99% по-малко разпространение на бактерии (1)

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  • 14 July 2026

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