Оригиналният филтър за овлажняване на Philips пасва идеално на вашия уред, като осигурява постоянно висока производителност. Той използва технологията NanoCloud за отделяне на невидима мъгла, овлажнявайки въздуха с до 99% по-малко разпространение на бактерии (1)