До 99% по-малко бактерии (1)
Технология NanoCloud
2 л воден резервоар
Ефективен в стаи до 31 m²
Уникалната технология NanoCloud използва естествено изпаряване, за да отделя чиста водна пара. Ултрафината мъгла на NanoCloud е невидима за окото и изключително трудна за полепване на бактерии или остатъци, осигурявайки овлажняване на въздуха с до 99% по-малко освободени бактерии в сравнение със стандартните ултразвукови овлажнители. (1)
Невидимата мъгла на NanoCloud не освобождава бял прах и не оставя мокри петна в стаята ви (2). По-едрите капчици, отделени от ултразвуковите овлажнители, може да навлажнят заобикалящата среда и да пренесат минерали, които оставят бели остатъци по околните повърхности. Частиците на NanoCloud са твърде малки за пренасяне на минерали, на практика предотвратявайки появата на остатъци и петна.
Технологията NanoCloud използва естествено изпаряване, в широк план признато като хигиенично безопасен и ефективен начин на овлажняване. Не се използват йони, химикали или озон (3) и не се нагрява вода, така че няма риск от изгаряния.
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4.5
от 5
56
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
kukata69
18/01/2025
България
Работи нормално, препоръчвам.Обмислям и за още еди
Работи нормално.Мисля да купя още един, а може би и два броя.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 HU2510/10 Овлажнител на въздух
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 HU2510/10 Овлажнител на въздух
Anatolii
31/12/2024
Україна
Потвърден купувач
Дуже класний зволожувач
Класний зволожувач. Не залишає ні білих плям ні калюжі біля себе як ультразвукові. Гарно зволожує в кімнаті.
Предимства
Все
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
04/11/2024
Україна
Потвърден купувач
Необхідний пристрій при сухому повітрі
Працює тихо та ефективно збільшує вологість повітря
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
(1) В сравнение със стандартните ултразвукови овлажнителни модули, които не съдържат допълнителна технология за намаляване на разпространението на бактерии, тествано от независима лаборатория
(2) Отлагането на минерали върху мебели е тествано от независима лаборатория за период от 3 часа съгласно DIN 44973, IUTA e.V.
(3) Тествано според GB 21551.3-2010 в лаборатория на трета страна. Озонът, TVOC, PM10 и интензитетът на ултравиолетовите лъчи са под ограничението.
(4) Тествано според GB/T 23332-2018 в лаборатория на трета страна. Начална температура 23 ± 2°C и относителна влажност 30 ± 5%.
(5) Изчислено на базата на 2 l пълен резервоар за вода при скорост на овлажняване от 190 ml/h.