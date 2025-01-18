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  • Хигиенично овлажняване

Серия 2000Овлажнител на въздух

HU2510/10

4.5
| (56) Отзиви | 83% препоръчват този продукт

2 Награди

Хигиенично овлажняване
Изпълнете дома си с приятен, чист въздух. Технологията NanoCloud овлажнява въздуха без бял прах или мокри петна и до 99% по-малко бактерии в сравнение със стандартните ултразвукови овлажнители (1), отделяйки само чиста водна пара във въздуха на вашия дом.
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Вдишай разликата

Хигиенично овлажняване

  • До 99% по-малко бактерии (1)

  • Технология NanoCloud

  • 2 л воден резервоар

  • Ефективен в стаи до 31 m²

До 99% по-малко бактерии с технологията NanoCloud (1)

До 99% по-малко бактерии с технологията NanoCloud (1)

Уникалната технология NanoCloud използва естествено изпаряване, за да отделя чиста водна пара. Ултрафината мъгла на NanoCloud е невидима за окото и изключително трудна за полепване на бактерии или остатъци, осигурявайки овлажняване на въздуха с до 99% по-малко освободени бактерии в сравнение със стандартните ултразвукови овлажнители. (1)

Без бял прах или мокри подове (2)

Без бял прах или мокри подове (2)

Невидимата мъгла на NanoCloud не освобождава бял прах и не оставя мокри петна в стаята ви (2). По-едрите капчици, отделени от ултразвуковите овлажнители, може да навлажнят заобикалящата среда и да пренесат минерали, които оставят бели остатъци по околните повърхности. Частиците на NanoCloud са твърде малки за пренасяне на минерали, на практика предотвратявайки появата на остатъци и петна.

Безопасна, ефективна и напълно естествена (3)

Безопасна, ефективна и напълно естествена (3)

Технологията NanoCloud използва естествено изпаряване, в широк план признато като хигиенично безопасен и ефективен начин на овлажняване. Не се използват йони, химикали или озон (3) и не се нагрява вода, така че няма риск от изгаряния.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.5

от 5

56

Отзиви

83%

препоръчват този продукт

18/01/2025

България

България

Работи нормално, препоръчвам.Обмислям и за още еди

Работи нормално.Мисля да купя още един, а може би и два броя.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 HU2510/10 Овлажнител на въздух

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 HU2510/10 Овлажнител на въздух

31/12/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Дуже класний зволожувач

Класний зволожувач. Не залишає ні білих плям ні калюжі біля себе як ультразвукові. Гарно зволожує в кімнаті.

Предимства

Все

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

04/11/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Необхідний пристрій при сухому повітрі

Працює тихо та ефективно збільшує вологість повітря

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

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      Откази от отговорност

      1. (1) В сравнение със стандартните ултразвукови овлажнителни модули, които не съдържат допълнителна технология за намаляване на разпространението на бактерии, тествано от независима лаборатория

      2. (2) Отлагането на минерали върху мебели е тествано от независима лаборатория за период от 3 часа съгласно DIN 44973, IUTA e.V.

      3. (3) Тествано според GB 21551.3-2010 в лаборатория на трета страна. Озонът, TVOC, PM10 и интензитетът на ултравиолетовите лъчи са под ограничението.

      4. (4) Тествано според GB/T 23332-2018 в лаборатория на трета страна. Начална температура 23 ± 2°C и относителна влажност 30 ± 5%.

      5. (5) Изчислено на базата на 2 l пълен резервоар за вода при скорост на овлажняване от 190 ml/h.