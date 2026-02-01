FY1120/00
Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
Оригинален резервен филтър за вашия влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1: HEPA филтър NanoProtect за защита от замърсители, алергени, вируси и бактерии.
Съвместим със серия 5000
Експлоатационен живот до 24 месеца
В комплекта: 1 филтър
Оригинален филтър на Philips
Екологичен, но същевременно мощен
Този HEPA филтър NanoProtect е съвместим с влагоабсорбатори и пречистватели 2 в 1 от серия 5000, включително моделите DE5305 и DE5306. Проверете долната част на устройството, за да откриете номера на модела си.
За оптимална работа използвайте оригинални филтри Philips. Прецизно монтирани и строго тествани, те гарантират, че устройството ви работи по най-добрия начин през целия експлоатационен живот на филтъра.
HEPA филтър NanoProtect за улавяне на частици с размер 0,003 микрона, по-малък от най-малкия известен вирус!
Отзиви
(1) Тестван по DIN71460 с NaCl аерозол 0,003 um, от въздуха, който преминава през филтъра, IUTA
(2) Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.