Съвместим с влагоабсорбатори 2 в 1 Philips, серия 5000

Този HEPA филтър NanoProtect е съвместим с влагоабсорбатори и пречистватели 2 в 1 от серия 5000, включително моделите DE5305 и DE5306. Проверете долната част на устройството, за да откриете номера на модела си.