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  • Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
  • Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
  • Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
  • Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
  • Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
  • Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
  • Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
  • Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
  • Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
  • Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
  • Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
  • Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
  • Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
  • Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Пречиствател и изсушител 2в1 серия 5000HEPA филтър NanoProtect

FY1120/00

Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Оригинален резервен филтър за вашия влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1: HEPA филтър NanoProtect за защита от замърсители, алергени, вируси и бактерии.

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Съвместими продукти
Серия 5000

Серия 5000
Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

DE5305/11

Ефективно улавя 99,97% от наночастиците (1)

Оригинален филтър за влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

  • Съвместим със серия 5000

  • Експлоатационен живот до 24 месеца

  • В комплекта: 1 филтър

  • Оригинален филтър на Philips

  • Екологичен, но същевременно мощен

Съвместим с влагоабсорбатори 2 в 1 Philips, серия 5000

Съвместим с влагоабсорбатори 2 в 1 Philips, серия 5000

Този HEPA филтър NanoProtect е съвместим с влагоабсорбатори и пречистватели 2 в 1 от серия 5000, включително моделите DE5305 и DE5306. Проверете долната част на устройството, за да откриете номера на модела си.

Оригинален продукт на Philips

Оригинален продукт на Philips

За оптимална работа използвайте оригинални филтри Philips. Прецизно монтирани и строго тествани, те гарантират, че устройството ви работи по най-добрия начин през целия експлоатационен живот на филтъра.

HEPA NanoProtect улавя 99,97% от най-малките частици

HEPA NanoProtect улавя 99,97% от най-малките частици

HEPA филтър NanoProtect за улавяне на частици с размер 0,003 микрона, по-малък от най-малкия известен вирус!

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      Откази от отговорност

      1. (1) Тестван по DIN71460 с NaCl аерозол 0,003 um, от въздуха, който преминава през филтъра, IUTA

      2. (2) Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.