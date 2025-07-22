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  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
  • Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство

Серия 5000Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

DE5305/11

5
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство
Възстановете оптималните нива на влажност и елиминирайте замърсителите във въздуха с едно устройство. Защитете дома и семейството си от мухъл, плесен, бактерии и вируси и се насладете на предимствата на здравословния, чист въздух с натискането на един бутон.
Виж всички предимства

Двойна функция. Двойна защита.

Идеална влажност и чист въздух – с едно устройство

  • Обезвлажнява въздуха до 26,5 L/D

  • Пречиства с мощна филтрация: 270 м3/ч (CADR)

  • HEPA филтър NanoProtect

  • Интелигентно се адаптира към качеството на въздуха в помещението на закрито

  • Екологичен, но същевременно мощен

Намалява влажността, предотвратява появата на мухъл и елиминира неприятните миризми

Намалява влажността, предотвратява появата на мухъл и елиминира неприятните миризми

Разработен за бързо възстановяване на здравословна среда на закрито. Ефективно отстранява влагата, бори се с мухъл, плесен, конденз и неприятни миризми. Предотвратява размножаването на алергени и предпазва дома ви от вреди, свързани с влагата.

Отстранява до 26,5 L/D (1) или 48 бутилки вода (2)

Отстранява до 26,5 L/D (1) или 48 бутилки вода (2)

Извлича до 14,2 литра влага от влагата дневно, идеален за помещения до 137 м³ (3). Намалява влажността от нездравословните 90% до комфортните 60% само за 17 минути (4). Големият воден резервоар с обем 4 л позволява по-продължителна работа без често изпразване.

Отстранява замърсители в рамките на 11 минути

Отстранява замърсители в рамките на 11 минути

С мощна филтрация от 270 м3/ч (CADR) (5) той може да почисти стая от 48 м2 в рамките на 14 минути (6). Премахва до 99,9% от вирусите, предавани по въздуха, като H1N1 (грип) (7) и бактерии (8) Улавя до 99,99% от алергените от прахови акари, полени, котешки или плесенни спори от въздуха (9), известни отключващи фактори на симптоми на алергия или сенна хрема (10)

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

22/07/2025

България

България

Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍

Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.

Предимства

Добро качество.

Недостатъци

За сега няма.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

18/07/2025

България

България

Продукта е уникален !

Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

21/05/2025

България

България

Отличен уред, много тих и ефективен,

Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!

Предимства

Тих и функционален

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

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      1. (1) Тестван от сертифицирана трета страна по GB/T19411-2003 при 35°C и 90% относителна влажност.

      2. (2) Изчислено въз основа на коефициента на относителна влажност, разделен на бутилка със стандартна питейна вода от 550 мл.

      3. (3) Подходяща зона за обезвлажняване, изчислена по JEM1411:1998 (категория бетонни модерни апартаменти) с височина на помещението 2,5 м

      4. (4) Изчислено: 20 м3, от 60% относителна влажност при 27°, тествано от лаборатория на трета страна съгласно GB/T 19411-2003. Резултатите може да се различават поради естествена вентилация, отделяне/абсорбиране на влага и температурни промени.

      5. (5) Тестван по GB/T18801-2022 от сертифицирана трета страна

      6. (6) Изчислено GB/T18801:2022, на базата на въздух, преминаващ през филтъра в стая от 48 м3, CADR 270 м3/ч

      7. (7) Тестван съгласно GB/T18801-2022 от сертифицирана трета страна в камера от 30 м3, използвайки турбо скорост в режим на пречистване за 1 час.

      8. (8) Тестван съгласно GB21551.3-2010 от сертифицирана трета страна с S. Albus, в камера от 30 м3, използвайки турбо скорост в режим на пречистване за 1 час.

      9. (9) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с домашни прахови акари, прашец от бреза и котешки алергени съгласно SOP 350.003 на австрийския институт OFI

      10. (10) Алергичен ринит и неговото въздействие върху астмата (ARIA), 2008 г., автор J. Bousquet и прибл. 50 други съавтори, Allergy 2008: 63 (Доп. 86): 8 – 160

      11. (11) Тестван по DIN71460 с NaCl аерозол 0,003um, от въздуха, който преминава през филтъра, от IUTA

      12. (12) В сравнение с естественото сушене на домашни дрехи, тест на Philips.

      13. (13) Тестван с 20 синтетични тениски, тест на Philips

      14. (14) В зависимост от качеството на въздуха и честотата на използване

      15. (15) Изчислено: потенциал за глобално затопляне (GWP) на R134a (1.300) и R290 (&lt;3)