Обезвлажнява въздуха до 26,5 L/D
Пречиства с мощна филтрация: 270 м3/ч (CADR)
HEPA филтър NanoProtect
Интелигентно се адаптира към качеството на въздуха в помещението на закрито
Екологичен, но същевременно мощен
Разработен за бързо възстановяване на здравословна среда на закрито. Ефективно отстранява влагата, бори се с мухъл, плесен, конденз и неприятни миризми. Предотвратява размножаването на алергени и предпазва дома ви от вреди, свързани с влагата.
Извлича до 14,2 литра влага от влагата дневно, идеален за помещения до 137 м³ (3). Намалява влажността от нездравословните 90% до комфортните 60% само за 17 минути (4). Големият воден резервоар с обем 4 л позволява по-продължителна работа без често изпразване.
С мощна филтрация от 270 м3/ч (CADR) (5) той може да почисти стая от 48 м2 в рамките на 14 минути (6). Премахва до 99,9% от вирусите, предавани по въздуха, като H1N1 (грип) (7) и бактерии (8) Улавя до 99,99% от алергените от прахови акари, полени, котешки или плесенни спори от въздуха (9), известни отключващи фактори на симптоми на алергия или сенна хрема (10)
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Sendich
22/07/2025
България
Част от промоцията
Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍
Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.
Предимства
Добро качество.
Недостатъци
За сега няма.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Ddimitrov99
18/07/2025
България
Част от промоцията
Продукта е уникален !
Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Лебеда
21/05/2025
България
Част от промоцията
Отличен уред, много тих и ефективен,
Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!
Предимства
Тих и функционален
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
(1) Тестван от сертифицирана трета страна по GB/T19411-2003 при 35°C и 90% относителна влажност.
(2) Изчислено въз основа на коефициента на относителна влажност, разделен на бутилка със стандартна питейна вода от 550 мл.
(3) Подходяща зона за обезвлажняване, изчислена по JEM1411:1998 (категория бетонни модерни апартаменти) с височина на помещението 2,5 м
(4) Изчислено: 20 м3, от 60% относителна влажност при 27°, тествано от лаборатория на трета страна съгласно GB/T 19411-2003. Резултатите може да се различават поради естествена вентилация, отделяне/абсорбиране на влага и температурни промени.
(5) Тестван по GB/T18801-2022 от сертифицирана трета страна
(6) Изчислено GB/T18801:2022, на базата на въздух, преминаващ през филтъра в стая от 48 м3, CADR 270 м3/ч
(7) Тестван съгласно GB/T18801-2022 от сертифицирана трета страна в камера от 30 м3, използвайки турбо скорост в режим на пречистване за 1 час.
(8) Тестван съгласно GB21551.3-2010 от сертифицирана трета страна с S. Albus, в камера от 30 м3, използвайки турбо скорост в режим на пречистване за 1 час.
(9) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с домашни прахови акари, прашец от бреза и котешки алергени съгласно SOP 350.003 на австрийския институт OFI
(10) Алергичен ринит и неговото въздействие върху астмата (ARIA), 2008 г., автор J. Bousquet и прибл. 50 други съавтори, Allergy 2008: 63 (Доп. 86): 8 – 160
(11) Тестван по DIN71460 с NaCl аерозол 0,003um, от въздуха, който преминава през филтъра, от IUTA
(12) В сравнение с естественото сушене на домашни дрехи, тест на Philips.
(13) Тестван с 20 синтетични тениски, тест на Philips
(14) В зависимост от качеството на въздуха и честотата на използване
(15) Изчислено: потенциал за глобално затопляне (GWP) на R134a (1.300) и R290 (<3)