Прекратен продукт
FM02SS050P/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно, удобно за употреба устройство "Plug & Play". Philips SSD улеснява ежедневните ви операции с по-добра отзивчивост на системата. SSD също така предлага мигновено зареждане, което означава по-бързо стартиране и зареждане на приложенията,
2 TB
Немагнитен твърд диск
Спестете свободно място с използване на автоматичното компресиране на всички файлове, които съхранявате на USB флаш устройството
Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.
Високите скорости за пренос на данни на немагнитния твърд диск (SSD) на Philips значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.
Отзиви