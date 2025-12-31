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Прекратен продукт

SSD

FM02SS050P/00

Лесно за използване, Plug & Play!

Лесно, удобно за употреба устройство "Plug & Play". Philips SSD улеснява ежедневните ви операции с по-добра отзивчивост на системата. SSD също така предлага мигновено зареждане, което означава по-бързо стартиране и зареждане на приложенията,

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Лесно за използване, Plug & Play!

  • 2 TB

  • Немагнитен твърд диск

Автоматичното компресиране на всички файлове пести свободно място

Спестете свободно място с използване на автоматичното компресиране на всички файлове, които съхранявате на USB флаш устройството

Бърз пренос на данни с високоскоростен USB 2.0

Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

Изключително бързо прехвърляне на данни SSD

Високите скорости за пренос на данни на немагнитния твърд диск (SSD) на Philips значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

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