Лесно за използване, Plug & Play!

Лесно, удобно за употреба устройство "Plug & Play". Philips SSD улеснява ежедневните ви операции с по-добра отзивчивост на системата. SSD също така предлага мигновено зареждане, което означава по-бързо стартиране и зареждане на приложенията,