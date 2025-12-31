Прекратен продукт
FM01SS050P/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване устройство "plug-and-play". SSD дискът Philips прави ежедневното съхраняване и споделяне на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
1 TB
Немагнитен твърд диск
Вече няма да губите капачето си! Предпазното капаче е вградено в конструкцията на изделието така, че ще остава винаги прикрепено към USB паметта. За да го използвате, трябва само да го завъртите назад, да включите паметта и да я използвате.
Синхронизацията с всички файлове на компютъра ви дава възможност да работите с документите си навсякъде само с няколко щраквания на мишката.
Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.
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