s-bag® е универсалната торбичка за прах за всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Когато закупувате торбички за смяна, просто потърсете логото на s-bag®. Използването на неоригинални торбички може да повреди прахосмукачката ви.