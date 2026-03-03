нов
EP8757/12
Резултати с качество на кафене с технологията BrewExtract
Кадифена млечна пяна с LatteGo Pro
Над 50 топли и студени напитки за всяко настроение
Почистване без грижи
Лесен за употреба интуитивен дисплей
Тайната на интензивността като в кафене? Нашата технология BrewExtract дозира и пресова повече зърна* във всяка напитка, за да създаде неповторимия вкус като от кафене с вашата машина за еспресо. Искате перфектната напитка? Нагласете я, като използвате една от 7-те степени на интензивност.
Истинското кафе изисква съвършена млечна пяна – нежна, кадифена, топла или студена. Точно тук се проявява силата на LatteGo Pro. От класическо капучино до освежаващо ледено лате, нашата усъвършенствана система за мляко гарантира резултати с качество като от кафене – независимо дали използвате животински, или растителни млека. Без тръбички и напълно съвместима със съдомиялна машина, LatteGo Pro се почиства за под 10 секунди, като я изплакнете под течаща вода. Насладете се на пяна от ново поколение – с лекота и стил.
Разгледайте над 50 топли и студени напитки с кафе – от наситено еспресо до освежаващи студени напитки. Тази кафемашина за горещо и студено кафе е идеалното решение за семейства и любители на кафето, които търсят разнообразие на ниво кафене у дома.
спрямо всички други автоматични машини за еспресо Philips
В сравнение с предишни машини за еспресо на Philips
Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на машината. Реалният брой на чашите зависи от избраните видове кафе и моделите на изплакване и почистване