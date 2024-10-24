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Серия 5400 на Philips Напълно автоматични машини за еспресо
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EP5441/50
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EU Declaration of Conformity
User Manual Philips Philips 4300 Series Fully automatic espresso machines
Сашета препарат за почистване на веригата за мляко
Тавата за отцеждане на еспресо машината се пълни бързо
Не мога да регулирам н-ката на мелачката на машината
Не се засмуква вода от резервоара на моята машина
Не се отделя кафе от моята машина за еспресо
Не мога да извадя блока за приготвяне от машината
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